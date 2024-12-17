موعد صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 17 في مختلف المحافظات

صلاة الفجر تعد من أعظم العبادات وأهمها في حياة المسلم، فهي مفتاح يومه وبداية علاقته بربه كل صباح، وقد خصّها رسول الله ﷺ بمكانة خاصة، مشيرًا إلى شدّتها على المنافقين وعظيم أجرها للمؤمنين.

ويرصد موقع الموجز، مواعيد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر في القاهرة وباقي محافظات مصر.

موعد أذان الفجر



موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة



يحين أذان الفجر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في القاهرة عند الساعة 5:12 صباحًا.

مواقيت أذان الفجر في المحافظات الأخرى



موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 5:19 صباحًا

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:57 صباحًا

موعد أذان الفجر في الأقصر: 00: 5 صباحًا



موعد أذان الفجر في بورسعيد: 5:09 صباحًا

موعد أذان الفجر في دمياط: 5:12 صباحًا

موعد أذان الفجر في السويس: 5:07 صباحًا

موعد أذان الفجر في سوهاج: 5:05 صباحًا

موعد أذان الفجر في أسيوط: 5:08 صباحًا

موعد أذان الفجر في العريش: 5:03 صباحًا

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:58 صباحًا

موعد أذان الفجر في المنيا: 5:11 صباحًا

موعد أذان الفجر في بني سويف: 5:11 صباحًا

موعد أذان الفجر في طنطا: 5:14 صباحًا

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 5:12 صباحًا

موعد أذان الفجر

أذكار تقال صلاة الفجر



فيما يخص الأذكار التي تقال بعد صلاة الفجر وفي الصباح، أوضحت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الأدعية والأذكار التي يمكن للمسلم ترديدها للحصول على بركة اليوم وحفظ النفس، ومن أبرز هذه الأدعية:

اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.



لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير (عشر مرات).



اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا.

اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقًا لا يعد، وافتح لنا بابًا للجنة لا يُسد.



أذكار الفجر والمساء

نشرت دار الإفتاء أيضًا مجموعة من الأذكار اليومية التي يُستحب ترديدها صباحًا ومساءً لحفظ النفس وجلب البركة، منها:

قراءة سور الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات.

قول سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته (ثلاث مرات).

ترديد: سبحان الله وبحمده مئة مرة.

قول: رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا.

دعاء: رب امنحني من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك، من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني.



ترديد: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله مئة مرة.

قول: سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا.

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