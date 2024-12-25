مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25-12-2024 في المحافظات.. لا تفوتها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة في الإسلام تعد من أسمى العبادات وأهمها، وهي الركن الثاني من أركان الدين، وقد فرضت الصلاة في مكة قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحديداً في حادثة الإسراء والمعراج، وأصبحت فرضاً على كل مسلم بالغ عاقل.

ويرصد موقع الموجز، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 ديسمبر في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة:

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

وقت صلاة العصر 43: 2م

وقت صلاة المغرب 5:02 م

وقت صلاة العشاء 6:25م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

وقت صلاة الظهر 12:00ص

وقت صلاة العصر 2:46م

وقت صلاة المغرب 5:04 م

وقت صلاة العشاء 6:29 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

وقت صلاة الظهر 11:51 ص

وقت صلاة العصر 2:38 م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:20 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:01 ص

وقت صلاة الظهر 11:43ص

وقت صلاة العصر 2:35 م

وقت صلاة المغرب 4:54 م

وقت صلاة العشاء 6:15 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:01 ص

وقت صلاة الظهر 11:48 ص

وقت صلاة العصر 2:48 م

وقت صلاة المغرب 5:08 م

وقت صلاة العشاء 6:27م

تعد الصلاة من العبادات التي تحظى بمكانة عظيمة في الإسلام، فهي تساهم في تقوية العلاقة بين العبد وربه. وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تؤكد على أهمية الصلاة وتحث عليها، مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ سورة البقرة الآية 3، وقال سبحانه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ سورة البقرة الآية 43.

إن الصلاة ليست مجرد عبادة يومية، بل هي أساس في حياة المسلم، ومفتاح للنجاح في الدنيا والآخرة.

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