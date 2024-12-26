موعد أذان الفجر اليوم.. مواقيت الصلاة في كافة المحافظات

موعد أذان الفجر.. أمرنا الله عز وجل، أن نقيم الصلاة من وقت زوال الشمس حتى وقت غسق الليل أي ظلمته، وهذه الفترة هي أوقات صلوات 4، و هي الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وقد جمع الله سبحانه وتعالى الأوقات الـ 4 دون فصل، لأن كل وقت منها ينتهي حين دخول وقت الصلاة التالية لها، لذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير موعد أذان الفجر اليوم الخميس.

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

أما بالنسبة لصلاة الفجر وموعد أذان الفجر، فقد فصله الله عز وجل، لأن وقت صلاتها ينتهي في شروق الشمس، ولا يتصل بوقت صلاة الظهر التالية لها، أما تحديد مواقيت الصلاة تفصيلاً فقد جاء في السنة الشريفة قولية وفعلية، مع العلم أنها تتحدد شرعاً من خلال علامات تتوقف على حركة الشمس الظاهرية.

وقد كشف الموقع الرسمي للهيئة المصرية للمساحة عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات أيضاً، وذلك تزامناً مع ارتفاع نسبة البحث من قبل المواطنين عن مواعيد أذان الصلوات الخمس.

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

صلاة الفجر 5:16 ص

صلاة الظهر 11:55 ص

صلاة العصر 43: 2 م

صلاة المغرب 5:02 م

صلاة العشاء 6:25 م

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:22 ص

صلاة الظهر 12:00م

صلاة العصر 2:45 م

صلاة المغرب 5:04 م

صلاة العشاء 6:28 م.

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

أذان الفجر 5:16 صباحا.

أذان الظهر 11:54 صباحا.

أذان العصر 2:43 مساءً.

أذان المغرب 5:02 مساءً.

أذان العشاء 6:25 مساءً.

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

صلاة الفجر 5:13 ص

صلاة الظهر 11:51 ص

صلاة العصر 2:38 م

صلاة المغرب 4:57 م

صلاة العشاء 6:20 م

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر 5:16 صباحا.

أذان الظهر 11:54 صباحا.

أذان العصر 2:41 مساءً.

أذان المغرب 4:59 مساءً.

أذان العشاء 6:24 مساءً.

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم في مطروح

أذان الفجر 5:34 صباحا.

أذان الظهر 12:11 صباحا.

أذان العصر 2:42 مساءً.

أذان المغرب 5:14 مساءً.

أذان العشاء 6:39 مساءً.

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

صلاة الفجر 5:01 ص

صلاة الظهر 11:43 ص

صلاة العصر 2:36 م

صلاة المغرب 4:56 م

صلاة العشاء 6:16 م.

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر 5:13 صباحا.

أذان الظهر 11:56 صباحا.

أذان العصر 2:50 مساءً.

أذان المغرب 5:09 مساءً.

أذان العشاء 6:30 مساءً.

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم في قنا

أذان الفجر 5:04 صباحًا.

أذان الظهر 11:50 صباحا.

أذان العصر 2:45 مساءً.

أذان المغرب 5:05 مساءً.

أذان العشاء 6:25 مساءً.

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم في أسوان

صلاة الفجر 5:03 ص

صلاة الظهر 11:49 ص

صلاة العصر 47: 2 م

صلاة المغرب 5:08 م

صلاة العشاء 6:26 م

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

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