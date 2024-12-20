انتبه لفرق التوقيت.. موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 20-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان الفجر.. يحرص المسلمون في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية على معرفة مواقيت الصلاة، وخاصة موعد أذان الفجر ، الذي يختلف من محافظة إلى أخرى بناءً على فرق التوقيت والموقع الجغرافي.

في هذا التقرير، يقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، توقيت أذان الفجر ليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في عدد من المدن المصرية الرئيسية مثل القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى بعض المحافظات الأخرى، وذلك لمساعدة المسلمين على أداء صلاة الفجر في وقتها المحدد.

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر في القاهرة: 5:20 ص

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية: 5:19 ص

موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر (الجيزة): 5:14 ص

موعد أذان الفجر في محافظة أسيوط

موعد صلاة الفجر في أسيوط: 5:10 ص

موعد صلاة الفجر في المنيا: 5:13 ص

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:58 ص

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر في الغردقة (البحر الأحمر): 4:58 ص

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 5:10 ص

موعد صلاة الفجر في السلوم (مطروح): 5:40 ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 5:16 ص

موعد صلاة الفجر في مرسى علم (البحر الأحمر): 4:52 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور (البحيرة): 5:18 ص

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر في الأقصر: 5:2 ص

موعد أذان الفجر في كاترين (جنوب سيناء): 5:1 ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 5:7 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الفيوم

موعد صلاة الفجر في الفيوم: 5:14 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة (الدقهلية): 5:14 ص

موعد أذان الفجر

سنة صلاة الفجر

سنة الفجر هي ركعتان يُصلى بهما المسلم قبل أداء الصلاة المفروضة (صلاة الفجر). تعد هذه الصلاة من السنن المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وقد ورد عنه أنه قال: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" (رواه مسلم)، ويبدأ وقت صلاة سنة الفجر من بداية الأذان (طلوع الفجر الصادق) وحتى إقامة صلاة الفجر، ويدعو الفقهاء المسلم إلى أداء هذه السنة لما لها من فضل عظيم وأجر كبير عند الله تعالى.

فضل سنة الفجر

سنة الفجر تعتبر من أفضل السنن التي يمكن للمسلم أن يؤديها يومياً، وهي تتميز بأنها تسبق صلاة الفجر المفروضة، التي تعد من أعظم الصلوات بعد الصلاة المفروضة، وقد ثبت في الحديث النبوي الشريف عن الصحابي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها حتى في السفر، مما يدل على أهمية هذه السنة وفضلها الكبير، إذ تعد هذه الركعتان من الوسائل التي تقرب العبد إلى ربه، وتزيد من الثواب والأجر في الدنيا والآخرة.

موعد أذان الفجر

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