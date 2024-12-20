موعد أذان الفجر اليوم ومواقيت الصلاة في مصر.. انتبه لفرق التوقيت

تعد الصلاة عمود الدين وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد توعد الله -عز وجل- الساهين عنها بالويل في قوله: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} وأوضح علماء التفسير أن الويل هنا يشير إلى مصير مؤلم لمن يتهاون في إقامة الصلاة، وهي عبادة عظيمة تربط المسلم بخالقه خمس مرات يوميًا.

ومن أبرز مظاهر إعلاء شعيرة الصلاة في الإسلام الأذان، وهو فرض كفاية على الرجال، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ويُعد الأذان نداءً يجمع المسلمين لإقامة الصلاة في المساجد، ويُظهر الشعائر الإسلامية في المجتمع.

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات

يهتم المسلمون يوميًا بمعرفة مواقيت الصلاة وأوقات الأذان، خاصة أذان الفجر، باعتباره أول صلاة في اليوم ومفتاح الأعمال الصالحة، وفيما يلي تعرض الموجز مواقيت الصلاة اليوم في عدد من محافظات مصر وفقًا لبيانات الهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة:

الفجر: 5:13

الظهر: 11:52

العصر: 2:40

المغرب: 4:59

العشاء: 6:22



مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية:

الفجر: 5:20

الظهر: 11:58

العصر: 2:43

المغرب: 5:01

العشاء: 6:25



مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان:

الفجر: 4:58

الظهر: 11:46

العصر: 2:46

المغرب: 5:06

العشاء: 6:24



مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية:

الفجر: 5:10

الظهر: 11:48

العصر: 2:35

المغرب: 4:54

العشاء: 6:17



أهمية الالتزام بوقت أذان الفجر

أذان الفجر يُعد بداية يوم جديد للمسلم، حيث يفتح الباب للبركة والتوفيق في الأعمال اليومية، وكما أن صلاة الفجر تُظهر صدق الإيمان، إذ تحتاج إلى تضحية بالنوم والراحة من أجل التقرب إلى الله تعالى، لذا ينصح بالحرص على الاستيقاظ المبكر وأداء الصلاة في وقتها لتنال الأجر العظيم.

نصائح للاستعداد لصلاة الفجر

1. النوم مبكرًا لتجنب السهر المفرط.



2. ضبط منبه أو طلب المساعدة من أحد أفراد الأسرة للاستيقاظ.



3. تجهيز مكان الصلاة والوضوء قبل النوم.

يعتبر أذان الفجر البداية الحقيقية ليوم المسلم، وفرصة للتقرب إلى الله وإظهار التزامه بالعبادة، فاحرص على معرفة الوقت المحدد لأذان الفجر يوميًا وأدائها في وقتها.

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