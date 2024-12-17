موعد الشروق اليوم الثلاثاء 17-12-2024 .. صلاتها بركة

اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، سيحدث شروق الشمس في تمام الساعة 6:45 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، وتستمر أوقات الشروق في هذا الوقت من العام في الظهور تدريجيًا في وقت لاحق يوميًا مع اقتراب بداية فصل الربيع.

كما يمكن ملاحظة اختلاف طفيف في توقيت الشروق بين المدن المختلفة في مصر وفقًا لموقعها الجغرافي.

موعد الثلث الأخير من الليل

الثلث الأخير من الليل يعتبر وقتًا مهمًا في حياة المسلمين، حيث يُستحب فيه الدعاء والعبادة. يمكن حسابه بطرح وقت صلاة الفجر من وقت صلاة العشاء، ثم تقسيم النتيجة إلى ثلاثة أجزاء. في هذا اليوم، يكون الثلث الأخير من الليل في الساعة 3:15 صباحًا تقريبًا.

موعد الشروق اليوم

كما ذكرنا سابقًا، وقت شروق الشمس اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في القاهرة هو الساعة 6:45 صباحًا، يمكن أن يختلف توقيت الشروق بشكل طفيف من مدينة إلى أخرى في مصر.

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

صلاة الشروق هي سنة مؤكدة بعد شروق الشمس، وتؤدى عادة بعد حوالي 15 إلى 20 دقيقة من الشروق، لذلك، ستكون صلاة الشروق في القاهرة اليوم حوالي الساعة 7:05 صباحًا.

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

صلاة الضحى تبدأ عادةً بعد شروق الشمس بوقت قصير، ويستحب أن يتم أداؤها في الفترة الممتدة بين شروق الشمس وموعد صلاة الظهر. وبالتالي، تبدأ صلاة الضحى في هذا اليوم بعد حوالي ساعة من الشروق، أي حوالي الساعة 7:45 صباحًا.

موعد الشروق اليوم

هل يجوز الصلاة الفجر وقت الشروق؟

من غير المستحب أداء صلاة الفجر وقت الشروق، حيث يعتبر ذلك مخالفًا للوقت المحدد لصلاة الفجر. الصلاة يجب أن تتم قبل الشروق، حيث يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق ويستمر حتى الشروق.

أذكار الشروق: بعد شروق الشمس، يُستحب للمسلمين أن يذكروا الله سبحانه وتعالى بتلاوة بعض الأذكار التي وردت في الأحاديث الصحيحة. من أبرز هذه الأذكار:

موعد الشروق اليوم

دعاء الشروق

"اللهم إني أسالك خير هذا اليوم، فتحه، ونصره، وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده."

تسبيح وتهليل

من الأذكار التي يمكن قولها بعد الشروق:

"سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم" (يقال 100 مرة).

"أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه."

موعد الشروق اليوم

الدعاء بالرزق والتوفيق

يُستحب الدعاء عند شروق الشمس بأن يبارك الله في العمل ويرزق الرائي الرزق الحلال والبركة في حياته.

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