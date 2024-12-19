فضل صلاة الفجر في موعدها.. عبادة عظيمة وأجر كبير

صلاة الفجر هي واحدة من أعظم الفرائض التي فرضها الله على المسلمين، وتأتي في وقت مبارك يشهد انطلاقة يوم جديد، وقد اختصها الله بفضل عظيم وأجر مضاعف لمن يحرص على أدائها في وقتها، مما يجعلها محطة إيمانية هامة لبداية يوم مليء بالبركة، ويرصد الموجز فضل صلاة الفجر.

فضل صلاة الفجر في القرآن الكريم

ذكر الله تعالى صلاة الفجر في كتابه الكريم، وبيّن عظمتها ومكانتها. قال الله تعالى:

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: 78]،

وفي هذه الآية إشارة واضحة إلى أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل والنهار، مما يعكس فضلها العظيم.

فضل صلاة الفجر في السنة النبوية

حرص النبي ﷺ على بيان فضل صلاة الفجر، ووردت عنه أحاديث كثيرة تحث على المحافظة عليها. ومن ذلك:

1. سبب دخول الجنة: قال رسول الله ﷺ: «من صلى البردين دخل الجنة» [رواه البخاري]. والمقصود بالبردين: الفجر والعصر.



2. نور يوم القيامة: قال النبي ﷺ: «بَشِّرِ المشائين في الظُّلَمِ إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» [رواه الترمذي].



3. حفظ الله لعبده: قال ﷺ: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله» [رواه مسلم]. أي أن من يصلي الفجر يكون في حفظ الله ورعايته طوال يومه.

أثر صلاة الفجر على حياة المسلم

1. تقوية الإيمان: صلاة الفجر تُظهر إخلاص العبد وطاعته لله؛ لأنها تتطلب الاستيقاظ في وقت مبكر، وتغلبًا على النوم والكسل.



2. بركة اليوم: الاستيقاظ المبكر لأداء صلاة الفجر يمنح المسلم بركة في يومه، سواء في عمله أو دراسته أو عبادته.



3. صحة النفس والجسد: أظهرت الدراسات أن الاستيقاظ المبكر يعزز الصحة النفسية والجسدية، ويقلل من التوتر، مما يساعد المسلم على العيش حياة متزنة.



4. صلة بالله: صلاة الفجر تعزز من علاقة العبد بربه، إذ يبدأ يومه بالدعاء والذكر، مما يمنحه طمأنينة وسكينة.

كيفية المحافظة على صلاة الفجر في وقتها

النوم المبكر: الابتعاد عن السهر يساعد على الاستيقاظ بسهولة.

النية الصادقة: عقد النية قبل النوم على الاستيقاظ لصلاة الفجر.

المنبه: استخدام وسائل تنبيه فعالة لضمان الاستيقاظ.

الرفقة الصالحة: وجود أصدقاء أو أفراد من العائلة يشجعون على أداء الصلاة في وقتها.

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، الصلاة لها مكانة كبيرة في الإسلام، فهي تعتبر الركن الثاني من الإسلام عقب الشهادتين، وهي تعتبر أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم فمن حافظ عليها؛ فاز ونجا، ومن ضيعها؛ خاب، وخسر، لذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء.

مواقيت الصلاة اليوم

موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة

أذان الفجر: 5:12 ص

موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمحافظة الإسكندرية

الفجر: 5:19 ص

موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمحافظة أسوان

الفجر: 4:57 ص

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم

الفجر : 5:12 ص

الظهر : 11:51 ص

العصر : 2:39 م

المغرب : 4:58 م

العشاء : 6:21 م

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم

الفجر : 5:19 ص

الظهر : 11:57 ص

العصر : 2:42 م

المغرب : 5:00 م

العشاء : 6:25 م

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

الفجر : 5:09 ص

الظهر : 11:47 ص

العصر : 2:34 م

المغرب : 4:53 م

العشاء : 6:16 م

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم

الفجر : 5:09 ص

الظهر : 11:52 ص

العصر : 2:46 م

المغرب : 5:05 م

العشاء : 6:26 م

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم

الفجر : 4:57 ص

الظهر : 11:45 ص

العصر : 2:45 م

المغرب : 5:05 م

العشاء : 6:23 م

فضل الأذان وأهميته

الأذانِ له فَضائلُ جليلةٌ، وفوائدُ عظيمةٌ، ومنها استحبابُ المنافسةِ فيه لشَرفِهِ وفضلِه فعن أَبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "لو يَعلَمُ الناسُ ما في النِّداءِ والصفِّ الأوَّلِ، ثم لم يَجِدوا إلَّا أن يَستهِموا عليه، لاستَهَموا".

ومن فضائل وأهمية الأذان أيضاً فِرارُ الشَّيطانِ منه فعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا نُودِيَ للصَّلاةِ أَدْبَرَ الشيطانُ وله ضُراطٌ؛ حتى لا يَسمَعَ التأْذينَ".

والمؤذِّنونَ هم أطولُ النَّاسِ أعناقًا يومَ القِيامةِ فعَن مُعاويةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: “المؤذِّنونَ أطولُ الناسِ أعناقًا يومَ القِيامَةِ”.

موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء

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