siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

فتاوى وأحكام

موعد أذان العصر اليوم الاثنين 23-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات.. اعرف هتصلي امتي

موعد أذان العصر
موعد أذان العصر

موعد أذان العصر.. تعتبر  الصلاة من الصلوات الخمس المفروضة، والتي تتوسط اليوم بين الفجر والمغرب، ويحرص المسلمون على أدائها في وقتها المحدد، لذلك، يزداد البحث عن موعد أذان العصر في هذا اليوم، الجمعة 20 ديسمبر 2024.

ويقدم لكم  موقع  الموجز فى التقرير التالي،  موعد أذان العصر اليوم  الاثنين 23-12-2024 في القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وفقًا لمواقيت الصلاة المحددة من قبل إمساكية هيئة المساحة المصرية، الجهة الرسمية المسؤولة عن تحديد أوقات الصلاة في مصر.

كم عدد ركعات صلاة العصر؟
موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة القاهرة

موعد صلاة العصر في الإسكندرية: 2:44 م

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:42 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر (الجيزة): 2:43 م

لا يفوتك

موعد أذان العصر اليوم الأحد 15-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد اذان العصر.. اطلع على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-12-2024 في مصر

موعد أذان العصر في محافظة أسيوط

موعد صلاة العصر في أسيوط: 2:48 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:47 م

موعد صلاة العصر في المنيا: 2:48 م

متى ينتهي وقت صلاة العصر - موضوع
موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة أسوان

موعد أذان العصر في أسوان: 2:47 م

موعد صلاة العصر في الغردقة (البحر الأحمر): 2:37 م

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:37 م

موعد صلاة العصر في السلوم (مطروح): 3:3 م

موعد أذان العصر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:41 م

موعد صلاة العصر في مرسى علم (البحر الأحمر): 2:37 م

موعد أذان العصر في دمنهور (البحيرة): 2:43 م

مواقيت الصلاة في مكة ومعظم مدن المملكة اليوم الأحد 19 جمادي الأولي - مباشر 360
موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة الأقصر

موعد صلاة العصر في الأقصر: 2:45 م

موعد أذان العصر في كاترين (جنوب سيناء): 2:36 م

موعد صلاة العصر في الفيوم: 2:45 م

موعد أذان العصر في المنصورة (الدقهلية): 2:39 م

فضل صلاة العصر

خصَّ الله عز وجل صلاة العصر بذكرها في القرآن الكريم، حيث وصفها بأنها الصلاة الوسطى، فقال تعالى: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ" (البقرة - 238)،  كما جاء في الحديث النبوي: "مَن صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ"، والبردان هما: صلاة الفجر وصلاة العصر. (صحيح - جامع العلوم والحكم).

تعرف على مواقيت الصلاة غدًا الجمعة 2 فبراير 2024 - الأسبوع
موعد أذان العصر

اقرأ أيضا:

موعد أذان العصر السبت 21-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات.. انتبه لفرق التوقيت

موعد أذان الفجر اليوم ومواقيت الصلاة في مصر.. انتبه لفرق التوقيت

لا يفوتك

موعد أذان العصر اليوم الخميس 12-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان العصر اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات

موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 4-12-2024 بالقاهرة والمحافظات
تم نسخ الرابط