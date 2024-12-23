موعد أذان العصر اليوم الاثنين 23-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات.. اعرف هتصلي امتي

موعد أذان العصر.. تعتبر الصلاة من الصلوات الخمس المفروضة، والتي تتوسط اليوم بين الفجر والمغرب، ويحرص المسلمون على أدائها في وقتها المحدد، لذلك، يزداد البحث عن موعد أذان العصر في هذا اليوم، الجمعة 20 ديسمبر 2024.

ويقدم لكم موقع الموجز فى التقرير التالي، موعد أذان العصر اليوم الاثنين 23-12-2024 في القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وفقًا لمواقيت الصلاة المحددة من قبل إمساكية هيئة المساحة المصرية، الجهة الرسمية المسؤولة عن تحديد أوقات الصلاة في مصر.

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة القاهرة

موعد صلاة العصر في الإسكندرية: 2:44 م

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:42 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر (الجيزة): 2:43 م

موعد أذان العصر في محافظة أسيوط

موعد صلاة العصر في أسيوط: 2:48 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:47 م

موعد صلاة العصر في المنيا: 2:48 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة أسوان

موعد أذان العصر في أسوان: 2:47 م

موعد صلاة العصر في الغردقة (البحر الأحمر): 2:37 م

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:37 م

موعد صلاة العصر في السلوم (مطروح): 3:3 م

موعد أذان العصر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:41 م

موعد صلاة العصر في مرسى علم (البحر الأحمر): 2:37 م

موعد أذان العصر في دمنهور (البحيرة): 2:43 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة الأقصر

موعد صلاة العصر في الأقصر: 2:45 م

موعد أذان العصر في كاترين (جنوب سيناء): 2:36 م

موعد صلاة العصر في الفيوم: 2:45 م

موعد أذان العصر في المنصورة (الدقهلية): 2:39 م

فضل صلاة العصر

خصَّ الله عز وجل صلاة العصر بذكرها في القرآن الكريم، حيث وصفها بأنها الصلاة الوسطى، فقال تعالى: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ" (البقرة - 238)، كما جاء في الحديث النبوي: "مَن صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ"، والبردان هما: صلاة الفجر وصلاة العصر. (صحيح - جامع العلوم والحكم).

موعد أذان العصر

اقرأ أيضا:

موعد أذان العصر السبت 21-12-2024 بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات.. انتبه لفرق التوقيت

موعد أذان الفجر اليوم ومواقيت الصلاة في مصر.. انتبه لفرق التوقيت