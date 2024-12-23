موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 23-12-2024 فى القاهرة والمحافظات.. اعرف التوقيت

موعد أذان الفجر.. يشهد العديد من المسلمين اهتمامًا متزايدًا بالبحث عن موعد أذان الفجر في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لضبط أوقات الصلاة بدقة، حيث يعتمد الكثيرون على محرك البحث "جوجل" للحصول على هذه المواعيد، والتي توفرها الهيئة المصرية العامة للمساحة عبر موقعها الرسمي بناءً على الحسابات الفلكية.

وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز تقريرًا يوضح موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات، كما تواصل الهيئة المصرية العامة للمساحة توفير مواقيت الصلاة للمواطنين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لتسهيل معرفة مواعيد كل فريضة طوال اليوم.

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر في القاهرة: 5:15 ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 5:22 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر في طنطا: 5:17 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 5:16 ص

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 5:15 ص

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر في أسيوط: 5:11 ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 5:08 ص

موعد أذان الفجر في بني سويف: 5:14 ص

موعد أذان الفجر في محافظة المنيا

موعد أذان الفجر في المنيا: 5:14 ص

موعد أذان الفجر في قنا: 5:04 ص

موعد أذان الفجر في أسوان: 5:00 ص

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في مطروح: 5:33 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 5:00 ص

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 5:12 ص

موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في دمياط: 5:14 ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 5:41 ص

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 5:00 ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 5:06 ص

موعد أذان الفجر في السويس: 5:10 ص

موعد أذان الفجر في بورسعيد: 5:12 ص

موعد أذان الفجر

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