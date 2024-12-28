موعد شهر رجب 2025.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيامه

موعد شهر رجب 2025، هو من الأشهر الحرم في التقويم الهجري، وله مكانه خاصة لدى المسلمين في كل بقاع الأرض، وذلك لكونه بداية سعيدة تشير لاقتراب شهر رمضان الكريم أحد أهم الشهور عند المسلمين، بجانب أن في شهر رجب يحتفل العالم الإسلامي بـ ليلة الإسراء المعراج.

موعد شهر رجب 2025 وفقًا للحسابات الفلكية

ويوضح الموجز في السطور التالية موعد شهر رجب وفقًا للحسابات الفلكية، وكيف تحدد موعده دار الإفتاء المصرية.

يكون موعد شهر رجب 2025، وفقًا للحسابات الفلكية هو الأول من يناير العام القادم 2025، ويوافق يوم الأربعاء.

شهر رجب

ما عدد أيام شهر رجب 2025 فلكيًا؟

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن عدد أيام شهر رجب 2025 سيكون 29 يومًا حسبما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان رسمي له.

الجهة المخول لها تحديد موعد شهر رجب 2025؟

في مصر تقوم اللجان الشرعية المنتشرة في جمهورية مصر العربية باستطلاع الأشهر الهجرية وهي المنوط بها رؤيا الهلال وبداية الأشهر الهجرية ونهايتها، وتعلن دار الإفتاء المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي مولد الشهور الهجرية ونهايتها.

وتحدد دار الإفتاء المصرية من خلال استطلاع الهلال موعد شهر رجب بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة لعام 1446 هجرية، الموافق 31 ديسمبر الجاري، بواسطة لجانها الشرعية المنتشرة في جمهورية مصر العربية.

وبحسب الرؤية الشرعية فمن المحتمل أن يوافق شهر رجب 1446 أول أو ثاني أيام شهر يناير المقبل، وفقا للرؤية الشرعية.

أدعية استقبال شهر رجب 2025

لم يخصص رسول الله دعاء معين لاستقبال شهر رجب، والدليل على ذلك ما ذكره علماء الدين ومنهم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: في ذلك الأمر بأنه: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجب حديث، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذب.

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