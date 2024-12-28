خطوات التقديم على قرض حسن من وزارة الاوقاف.. اعرف الفئات المستحقة

قروض وزارة الاوقاف الحسنة.. أعلنت الحكومة مؤخرًا عن توفير 25 مليون جنيه قروض حسنة، كما حددت الفئات المستحقة لهذه القروض.

ويوضح الموجز في السطور التالية طريقة وخطوات التقديم على قرض حسن من وزارة الاوقاف.

قروض وزارة الاوقاف الحسنة

وخلال السطور التالية ننقل لكم تفاصيل توفير وزارة الاوقاف القروض الحسنة، إذ أنها ضخت مبلغ (25) مليون جنيه قروضًا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية.

وحول تفاصيل قرض حسن من وزارة الاوقاف، قالت إن هذه القروض جاءت في إطار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية، ودورها في البر وخدمة المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن القرض يُسدد بدون إضافة رسوم أو فوائد، مع الالتزام بسداد أصل المبلغ فقط وفق نظام منضبط يضمن استمرارية التدوير.

قرض حسن من وزارة الاوقاف

الفئات المستحقة لقرض الأوقاف

ونعرض لكم أيضًا تفاصيل قرض حسن من وزارة الاوقاف والفئات المستحقة لذلك وهي كالتالي:

- العاملين بها من أبناء الوزارة والمديريات الإقليمية.

- موظفي ديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها.

- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

- العاملين في مستشفى الدعاة.

وأشارت الوزراة في بيانها أنها أتاحت القروض الحسنة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بلا أي فوائد أو مصروفات إدارية.

يذكر أن الوزارة رفعت قيمة القرض الحسن إلى ٢٥ ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الأورام السرطانية، الفشل الكلوي، وأمراض القلب.

كما شملت التيسيرات حالات الزواج الحديثة سواء للموظف نفسه أو أحد أبنائه، تحقيقًا لرسالتها السامية في مجال البر وخدمة المجتمع.

وأكدت الوزارة استمرارها في دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، من خلال برامجها الاجتماعية المتنوعة، بما يؤكد حرصها على تحقيق التكافل الاجتماعي وتنمية مواردها لخدمة المجتمع.

يمكن للفئات المذكورة سابقًا التقديم عبر الروابط الأتية:

- العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من أمضى خمس سنوات فأكثر في الخدمة ومعين على درجة مالية يمكن له التقديم من خلال النقر هنا.

- العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من أمضى ثلاث إلى أربع سنوات في الخدمة ومعين على درجة مالية يمكن من خلال الضغط هنا.

- العاملون بالجهاز الإداري للدولة و القطاع العام من أمضى خمسة عشر عامًا فأكثر في الخدمة ومعين على درجة مالية، يتاح لهم التقديم من هنا.

اقرأ أيضًا:

تعرف علي موعد الاستعداد لشهر رمضان 2025.. شهر الإيمان والتواضعداعية بالأوقاف: تعاطى المخدرات دليل الضياع وضعف الإيمان