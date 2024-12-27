داعية بالأوقاف: تعاطى المخدرات دليل الضياع وضعف الإيمان

تعاطى المخدرات دليل الضياع.. أكد الدكتور مصطفى سعفان، أحد علماء الأزهر الشريف والداعية بوزارة الأوقاف، خلال خطبة الجمعة اليوم، على أن الله سبحانه وتعالى رسم الطريق لعباده ليعيشوا حياة طيبة في الدنيا والآخرة، مشيرا، إلى أن الله كرّم الإنسان بالعقل وفضّله على سائر المخلوقات، حيث قال: "ولقد كرمنا بني آدم".

داعية بالأوقاف يحذر من تعاطى المخدرات

ولفت مصطفى سعفان، إلى أن الله أمرنا بالمحافظة على العقل والابتعاد عن كل ما يضر به، مثل الخمر والمخدرات، التي تدمّر العقل والصحة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تعاطى المخدرات دليل الضياع

وتناول الدكتور سعفان خطورة تعاطي المخدرات، حيث أشار إلى أنها تؤدي إلى ضياع الفرد وتدمير قيمه، وتسبب ضعف الإيمان وفقدان الحياء والمروءة، موكداً أن المخدرات تثير البغضاء وتمنع الفرد من ذكر الله والصلاة، فضلاً عن أنها جالبة لغضب الله، ومضيعة للمال والصحة.

الدليل من السنة على أن المخدرات من أكبر الكبائر

وأضاف أن المخدرات تعد من أكبر الكبائر، وتورد صاحبها إلى الهلاك، كما استشهد حديثًا شريفًا رواه البخاري ومسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام"، مشيرًا إلى أن جميع أنواع المخدرات محرمة سواء كانت مطبوخة أو عصيرًا أو منقوعة، مؤكدا أن الله تعالى أمر باجتنابها في قوله: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".

واختتم الدكتور سعفان بالقول حيث دعا المدمنين على المخدرات إلى التوبة والرجوع إلى الله، مشيرًا إلى أن من يتعاطاها يضيع عمره وماله، ويفقد فرصة الجنة، كما ذكر الحديث النبوي: "لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر"، داعيًا الله أن يحفظ شباب مصر وأمنها من كل مكروه.

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