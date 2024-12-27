لإعمار بيوت الله.. الأوقاف تستعد لافتتاح 34 مسجدًا جديدًا

ضمن جهودها لإعمار بيوت الله، تستعد وزارة الأوقاف اليوم الجمعة لافتتاح 34 مسجدًا جديدًا في مختلف المحافظات، 17 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و17 مسجدًا صيانة وتطوير.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي تفاصيل افتتاح الأوقاف 34 مسجدًا جديدًا.

افتتاح مساجد جديدة

وفي هذا الصدد، سبق وكشفت وزارة الأوقاف عن إجمالى المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024م حتى الآن إلى 550 مسجدًا، من بينها 394 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و 156 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 12631 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و 310 ملايين جنيه.

ومن المقرر أن تقوم الأوقاف بافتتاح عدد من المساجد الجديدة ببعض المحافظات ضمن خطتها لإعمار بيوت الله، ومن قائمة المساجد الجديدة الآتي:

قائمة المساجد الجديدة

ففى محافظة بنى سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الحاج على، قرية زاوية الناوية - مركز ببا.

وفى سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمة إسماعيل يونس، قرية الحريدية - مركز المراغة؛ وصيانة مسجد آل عبد الرحمن، قرية العلاونة برديس - مركز البلينا.

وفى القليوبية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الوحيد، كفر الحبشى - قرية برقطا - مركز كفر شكر.

وفى كفر الشيخ، تم إحلال وتجديد مسجد المرحوم هاشم، قرية الحلمية - مركز الحامول؛ ومسجد عبده، قرية المتينى - صندلا - كفر الشيخ؛ وصيانة المسجد الغربى، قرية الخادمية - مركز كفر الشيخ شرق؛ ومسجد جابر البحرى الجديد، قرية كوم الدهب - مركز سيدى سالم.

وزارة الأوقاف

وفى البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية السادسة جناكليس - مركز أبو المطامير؛ ومسجد أبو الخذر البحرى، قرية أبو الخذر - مركز أبو حمص؛ ومسجد على بن أبى طالب، كوبرى العتر - قرية النمرية - مركز أبو المطامير؛ ومسجد شرف الدين، قرية شرنوب - مركز دمنهور ؛وصيانة مسجد الرضوان، عزبة حلمى - قرية منية عطية - مركز دمنهور؛ ومسجد منشية التقوى، قرية برج رشيد - مركز رشيد.

وفى الأقصر، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الشهيد إبراهيم العضايمة، النمسا؛ وإنشاء مسجد آل البيت، المذناب، الحليلة - مركز إسنا؛ وصيانة مسجد عمر بن الخطاب، عزبة أبو جراب - أرمنت؛ ومسجد الزهراء، البعيرات نجع العزبة.

وفى مطروح، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد وضحة بنت على بن جابر الحنزاب، الغفران سابقًا - علم الروم.

وفى أسيوط، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أولاد مدكور، قرية خارفة - مركز ديروط؛ وصيانة مسجد جاد الرب، قرية باقور - مركز أبو تيج؛ ومسجد الإمام على بن أبى طالب، الحوشة - قرية بنى رافع - مركز منفلوط.

وفى الإسماعيلية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الإدريسى، قرية الواصفية - مركز ومدينة أبو صوير؛ ومسجد التوبة، عزبة هويشيل - مركز ومدينة أبو صوير.

وفى السويس، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد نمرة، الصباح - حى فيصل.

مسجد جديد

وفى قنا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد عبد المنعم جلال، قرية الشرقى بهجورة - مركز نجع حمادي؛ وصيانة مسجد عباد الرحمن، عزبة أبو عايد - مركز أبو تشت؛ ومسجد التوبة، البريج - قرية العسيرات - مركز فرشوط؛ ومسجد الرحمن، نجع العفى - قرية القبيبة - مركز فرشوط؛ ومسجد على محمد يس، الدومة - أبو عمورى - غرب بهجورة - مركز نجع حمادي؛ ومسجد التقوى، قرية خزام - مركز قوص.

وفى الإسكندرية، تضمنت الأعمال صيانة مسجد أبى بكر الصديق، العصافرة قبلى شارع المعهد الدينى - المنتزه.

وفى الشرقية، تضمنت الأعمال صيانة المسجد الكبير، قرية أبو ياسين - مركز أبو كبير.

وفى الدقهلية، تضمنت الأعمال صيانة مسجد أبو بكر الصديق، قرية الجعافرة - مركز ميت سلسيل.

وتجدر الإشارة إلى أن الأوقاف تشدد باستمرار على الإلتزام بمواصلة جهودها بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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