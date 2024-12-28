تعرف علي موعد الاستعداد لشهر رمضان 2025.. شهر الإيمان والتواضع

بقرب قدوم شهررمضان المبارك، ينتظرالمسلمون حول العالم هذه الفترة المباركة بلهفة وترقب، مستعدين لاستقبال شهرالصوم والقيام والتواصل مع الله، وبدء رحلة روحية مليئة بالبركات والرحمة.فشهررمضان هو التاسع في التقويم الهجري .

وسيعرض لكم الموجز التفاصيل .

كم يتبقى على شهر رمضان 2025؟

بحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 في يوم السبت 1 مارس 2025، بناءً على رؤية الهلال في تلك الفترة، وبناء على ذلك يتبقى حوالي 2 أشهر و3 أيام حتى بداية رمضان 2025، ويستمر 29 أو 30 يومًا، ومن المقرر أن يتم تأكيد موعد شهررمضان الكريم بعد استطلاع الهلال من قبل دارالإفتاء المصرية في 29 شعبان 1446هـ، وبالتالي فسيكون متبقي على شهر رمضان 119 أو 120 يوما حسب استطلاع أهلة الشهور العربية المتبقة على حلول شهر الصيام.

الاستعداد لشهر رمضان 2025

وبقرب قدوم شهر رمضان المبارك، يعد المسلمون أنفسهم روحياً وبدنياً لاستقبال هذا الشهر المبارك. الاستعداد لرمضان يتطلب التخطيط والتفاني لتحقيق أقصى استفادة روحية ودينية. يتضمن ذلك التوبة والاستغفار، وتقويم العادات اليومية، وزيادة القراءة والعبادة، وإعادة النظر في الأهداف الروحية. من خلال الاستعداد الجيد، يمكن للمسلمين تحقيق تجربة رمضان المثمرة والغنية بالبركات.

كيفية الاستعداد لشهر رمضان

تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته في ورد يومي.

الاعتياد على صلاة قيام الليل تمهيدًا لصلاة التهجد في شهر رمضان.

صيام أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع لتعويد الجسم على الصيام المتواصل.

التعود على الصدقات والاستمرار عليها.

اتباع عادات صحية مثل الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة.

التقليل التدريجي من شرب الكافيين كالقهوة والشاي، للاستعداد لفترات الصيام خلال شهر رمضان.

اعتماد نظام غذائي صحي والتقليل من تناول الحلويات.

موعد عيد الفطر 2025

يكون موعد عيد الفطر 2025 يوم 29 مارس 2025 أو يوم 30 مارس 2025، على أن تستطلع دار الإفتاء موعد عيد الفطر المبارك وتحدد موعده الرسمي.

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