موعد الشروق اليوم الأربعاء 25-12-2024.. أفضل أوقات الاستغفار والذكر

موعد الشروق اليوم.. تشرق الشمس صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 ، في القاهرة عند الساعة 6:45 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث يختلف موعد الشروق اليوم قليلًا بين كل مدينة وذلك لتباين المواقع الجغرافية المختلفة.

الثلث الأخير من الليل

حيث جاءت طريقة تحديد ثلث الليل الأخير فهي أن تعرف بداية الليل ونهايته وتقسمه على ثلاثة أجزاء، فالجزء الثالث هو الثلث الأخير، وأول الليل يبدأ بغروب الشمس، ونهايته بطلوع الفجر، كما أنه يعد أفضل الأوقات عند المسلمين الثلث الأخير من الليل، لأنه يكون مميز للعبادة والصلاة والدعاء.

وقت شروق الشمس اليوم

كما يصبح وقت شروق الشمس اليوم الأربعاء، في القاهرة يكون عند الساعة 6:45 صباحًا، وغالبًا يكون هناك احتمالية اختلاف في الوقت بدقائق وذلك على حسب الموقع الجغرافي

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

وتعد صلاة الشروق من أفضل الصلوات كما أنها من السنن المؤكدة والتي تؤدى بعد ما يقرب من الوقت قبل شروق الشمس بـ 20 دقيقة.

أذكار بعد صلاة الشروق

يستحب للمسلم أن يذكر الله بعد كل صلاة، ومن أبرز الأذكار المستحبة التي تأتي بعد صلاة الشروق، يستعرضها الموجز، كالتالي:

سبحان الله والحمدلله والله أكبر

«بِاسْمِكَ رَبِّـي وَضَعْـتُ جَنْـبي، وَبِكَ أَرْفَعُـه، فَإِن أَمْسَـكْتَ نَفْسـي فارْحَـمْها ، وَإِنْ أَرْسَلْتَـها فاحْفَظْـها بِمـا تَحْفَـظُ بِه عِبـادَكَ الصّـالِحـين». (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة». (مرة واحدة)

موعد الشروق اليوم

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

فقد ورد أن وقت صلاة الضحى يمتد إلى ساعات، حيث تؤدى صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح.

كما قيل بعد مضي ربع النهار، لأن بعض العلماء قاموا بتحديد وقت صلاة الضحى اليوم بأنه يبدأ من بعد شروق الشمس بـ 20 دقيقة وينتهي حتى وقت صلاة الضحى اليوم قبل صلاة الظهر بـ 4 دقائق

موعد الشروق اليوم

هل يجوز أداء صلاة الفجر وقت الشروق؟

صرحت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، بأن أداء صلاة الفجر في هذا التوقيت يجوز، وهي صحيحة، كما أنها وقعت في وقتها، وعلى المسلم أن يصلي الفجر بمجرد استيقاظه، فإذا كانت صلاته قبل الشروق فهي أداء، ولو بعد الشروق تكون قضاء، وتسمى صلاة الصبح وليس الفجر.

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