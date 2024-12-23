دعاء البرق والرعد والمطر في تلك الأحوال الجوية.. أهم الأدعية

دعاء البرق والرعد.. في ظل تقلبات طقس العاصمة والمحافظات الأخرى مساء اليوم والأيام الماضية، ومع مواجهة بعض المحافظات البرق والرعد، وسوء حالة الطقس في المحافظات الأخرى إلى سقوط أمطار رعدية، لذا احتلت عبارة دعاء البرق والرعد الصدارة على محرك البحث«جوجل»، ولذلك خلال السطور التالية يرصد لكم «الموجز» دعاء البرق والرعد ودعاء المطر الوارد عن الرسول والصحابة الكرام.

دعاء البرق والرعد والمطر

أدعية البرق والرعد المستجابة

وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية نرددها دائماً وقت حدوث البرق والرعد والمطر، لذا يحرض المسلم على الإكثار من الدعاء في تلك الأوقات لعلها تكون ساعة إجابة، وفيما يلي نستعرض لكم دعاء الرعد والبرق:

جاء عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال :«إن للرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره»، كما جاء أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنه «الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب ومعه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث يشاء الله».

دعاء البرق والرعد

وبالنسبة لأدعية البرق والرعد المستحبة في وقت نزول المطر عن عبدالله بن الزبير- رضي الله عنه- أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال حينها:«سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: «إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض»، كما ورد عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عليه أفضل الصلاة والسلام، إِذَا رَأَى المَطَرَ كان يقول: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا»، رواهما البخاري.

دعاء البرق والرعد والمطر

-اللهم إني اعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي القيوم الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا البلاء، إنك على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى الدرجات سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين

-اللهم اغفر لي، واعف عني، وعافني، واهدني إلى الصراط المستقيم، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أستغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر لي وللمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات.

-اللهم إني أسألك إيمانًا دائما، وقلبًا خاشعًا، وعلمًا نافعًا، ويقينًا صادقًا، ودينا قيما، اللهم إني أسألك العافية من كل بلية، اللهم إني أسألك الشكر على العافية، اللهم إني أسألك الغنى عن الناس، اللهم إني أسائلك أن تُطَهّرنا من جميعِ السيئات.

-اللهم إني أسائلك أن ترفعنا عندك أعلى الدرجات، اللهم إني أسائلك أن تَبلِغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.

-أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم إنا نعوذ بك من الذين تآمروا علينا، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والحسد، اللهم إنا نعوذ بك من كل شرور الدنيا ما ظهر منها وما بطن.

-اللهم عليك بالظالم والمؤذي الحاسد والذين مكروا بنا وأرادوا بنا السوء، اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، اللهم إنا تحصنا بك بحق لا حول ولا قوة إلا بالله وتوكلنا عليك أسألك اللهم أن تدفع عنا الشر كله وتحفظنا أينما كنا.

أمطار رعدية شتوي ودعاء البرق والرعد والمطر

-اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اللهم صلح لي دنياي التي فيها معاشي، اللهم أصلح لي آخرتي التي فيها معادي، اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، اللهم اجعل الموت راحة لي من كل شر.

-اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وينفرج به كل كرب وتقضى به حوائجنا وننال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم.

-وهناك صيغ أخرى لدعاء المطر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته».

-اللهمّ كما غسلت هذه الأرض بهذا المطر فاغسل قلوبنا ونقّنا من الخطايا والذنوب والآثام كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.

-اللهمّ امنن علينا بالرزق الوفير والخير العميم، ولا تحرمنا من المطر ولا تجعل ما أنزلته منه علينا آخر عهدنا به، وأعطنا ولا تحرمنا يا كريم يا رزّاق.

مع التقلبات الجوية إليكم أهم أدعية البرق والرعد والمطر

-اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.

-اللهم أسقنا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار، اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

-اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.

أهم أدعية البرق والرعد والمطر

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