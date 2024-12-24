الذكاء الاصطناعي وتحريف القرآن.. أزمة جديدة تثير الذعر بين المسلمين

اشتهرت في الفترة الأخيرة ميزة الذكاء الاصطناعي، أو مايشتهر بـ "Ai"، أو "Meta ai"، وتعد تلك الطفرة التكنولوجية من أشهر الطفرات التي أعادت عالم التكنولوجيا إلى قوقعته مرة أخرى، حيث وقع الكاء الاصطناعي في خطأ كبير فيما يخص القرآن الكريم.

تفاصيل أزمة الذكاء الاصطناعي تسردها الموجز.

الذكاء الاصطناعي



جدل بين رواد الفيس بوك بسبب الذكاء الاصطناعي

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، صورا لمحادثات بينهم وبين الذكاء الاصطناعي، حول سور الفلق وعدة سور أخرى، ليرد الذكاء الاصطناعي بكلمات ليست من المصحف الشريف، وحينما تكتب له أن السورة خطأ وليست تلك الكلمات الصحيحة يعتذر ويأتي بالسورة الصحيحة في رده مرة أخري.

الذكاء الاصطناعي ليس مرجعا

وشدد الكثير من علماء الدين والدعاة، على ضرورة اتخاذ الذكاء الاصطناعي كمرجع للدين، مشيرين لانتشار البرامج والتطبيقات إلكترونية مثل ميزة الذكاء الاصطناعي الموجودة في تطبيق الواتساب والتي مازالت تحت التجربة، موضحين أن تلك الميزة تتضمن تحريفات في نصوص القرآن الكريم.

الذكاء الاصطناعي

لابد من العودة لكتاب الله

ووجه علماء الدين بضرورة العودة لكتاب الله عز وجل، والتأكد من نسخة القرآن قبل تداول تلك الآيات مع أشخاصا آخرين، مشددين على ضرورة التوجع للمختصين بالدين في حالة مواجهة حالات التشتت، بالإضافة لجمع أي نسخ محرفة والوصول إلى الأشخاص المختصين حتي لا تقع الفتن الطائفية بين البلاد.

الذكاء الاصطناعي

ضرورة استخدام المصاحف

ونوه الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، على ضرورة استخدام المصاحف التي توفرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي تمت مراجعتها بطريقة علمية دقيقة، حيث تمكن المسلم من الاعتماد عليها في كل أموره الدينية، مؤكدة أن جميع التطبيقات القرآنية التي تحرف القرآن هي تطبيقات مزيفة، وأبرزها الذكاء الاصطناعي.

وقدمت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، قائمة للتطبيقات الموثوقة، موجهة باستخدامها سواء عبر الهواتف الذكية أو الحواسيب الإلكترونية

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خطة وزارة التربية والتعليم لتقديم كورسات تعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي للمعلمين والطلاب مجانا