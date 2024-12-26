ارتفاع أسعار الأرز في مصر بنسبة 20% تزامنًا مع اقتراب موسم رمضان 2025

شهدت أسعار الأرز في مصر خلال الأسبوعين الماضيين زيادات ملحوظة، مقتربة من أعلى مستوياتها في 7 أشهر الماضية, وذلك نتيجة لزيادة الطلب المحلي في الأسواق، واستعدادات التجار وسلاسل التجزئة والجمعيات لتلبية احتياجات السوق في موسم رمضان المقبل، الذي يسجل عادة زيادة كبيرة في استهلاك الأرز.

ارتفاع أسعار الأرز الشعير في الأسواق

أوضح مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الأسعار شهدت زيادة ملحوظة في الفترة الحالية، نتيجة لتزايد الطلب على الأرز من قبل التجار والسلاسل التجارية الكبرى.

وأضاف السلطيسي في تصريحات اطلع عليها “الموجز” أن سعر طن الأرز الشعير ارتفع بنسبة 20% خلال الأسابيع الأخيرة، ليصل إلى ما بين 17 ألف جنيه للأصناف رفيعة الحبة و17.5 ألف جنيه للأصناف العريضة، مقارنة بنحو 14-15 ألف جنيه في بداية ديسمبر الجاري.

ارتفاع أسعار الأرز في مصر بنسبة 20%

تأثير زيادة الطلب على أسعار الأرز الأبيض

ترافق ارتفاع أسعار الأرز الشعير زيادة مماثلة في أسعار الأرز الأبيض, إذ أشار السلطيسي إلى أن سلاسل السوبر ماركت والهايبر ماركت قد رفعت الطلب على الأرز استعدادًا لتجهيز شنط رمضان التي سيتم عرضها للبيع أمام المستهلكين خلال الشهر الفضيل, وأن هذا الارتفاع سوف ينعكس على أسعار الأرز في أسواق التجزئة أيضًا.

أسعار الأرز الشعير والأرز الأبيض في السوق اليوم

سجلت أسعار الأرز في الأسواق اليوم كالتالي:

سجل سعر الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 15,000 جنيه للطن.

بلغ سعر الأرز الشعير عريض الحبة نحو 16,000 جنيه للطن.

وصل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة إلى 22,000 جنيه للطن.

حقق سعر الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23,000 جنيه للطن.

من الجدير بالذكر أن أسعار الأرز في مصر بلغت أعلى مستوياتها في يونيو 2023، ليسجل سعر طن الأرز الشعير نحو 21 ألف جنيه، بينما وصل سعر الأرز الأبيض إلى 33 ألف جنيه للطن, وتجاوزت أسعار البيع للمستهلكين 40 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار الأرز في مصر بنسبة 20%

تسهم مساحات الزراعة الواسعة في موسم الأرز الحالي في زيادة الإنتاج، إذ تقدر المساحات المزروعة بنحو 1.8 مليون فدان في الموسم الماضي، ما أدى إلى إنتاج ما بين 6.5 و7 ملايين طن من شعير الأرز, مقارنة بالموسم السابق الذي بلغت مساحته نحو 1.5 مليون فدان.

اقرأ أيضًا: سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في السوق المحلي

أسعار طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء.. وصلت لكام في السوق