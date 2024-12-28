الرقية الشرعية للعين والحسد.. رددهما لتحصين نفسك من الإنس والجن

الرقية الشرعية للعين والحسد.. ذُكر الحسد والسحر في القرآن الكريم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بتحصين أنفسهم بذكر الله، والاستعاذة من شر الإنس والجن.

ويوضح الموجز في السطور التالية الرقية الشرعية للعين والحسد، كما بينها الشيخ عبدالحي العسكري من علماء الأزهر الشريف، ومعبر الرؤى والأحلام.

الرقية الشرعية للعين والحسد

الرقية الشرعية للعين والحسد

أولاً: رقية السحر

ومن أنوع الرقية الشرعية للعين والحسد، السحر وهي كالتالي:

1-قراءة سورة الفاتحة.

2- قراءة أول 5 آيات من سورة البقرة.

3- قراءة الآية 102 من سورة البقرة وهي: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ).

4- قراءة آية الكرسي.

5- قراءة سورة البقرة من 284 : 286 خواتيم البقرة

6- قراءة هذه الآيات وذلك على النحو التالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

(وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ * وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ)ـ ( سورة الأعراف117 : 122 )، و(تقرأ سبع مرات).

- قراءة الآية 80: 81 من سورة يونس: "فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ"، (تقرأ سبع مرات)

- قراءة سورة طه 69 :70.. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ * فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ"، وتقرأ سبع مرات.

- قراءة سورة الإخلاص، والفلق والناس كل سورة فيهم 3 مرات.

طريقة استعمال هذه الرقية

1- يقرأ المريض هذه الرقية يوميا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل النوم

2- تقرأ هذه الرقية فى إناء كبير به ماء يكفي للاغتسال والشرب وبعد القراءة تؤخذ كمية من هذا الماء من أجل الشرب ثم يغتسل بالماء الباقي في أي وقت ليلا أو نهارا مرة واحدة فى اليوم حتى يشفى باذن الله.

ما هي رقية الحسد؟

- قراءة سورة الفاتحة، ثم قراءة هذه الآيات:

- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

"وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" سورة البقرة 109.

2- ية الكرسي

3 - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا". سورة النساء 54

4 - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) . [سورة النور 35]

5 - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ). سورة القلم 51

من الأدعية المأثورة عن النبي وهي:

1- رقية الرسول صلى الله عليه وسلم : اللهُمَّ ربَّ الناسِ ، مُذْهِبِ البَاسِ، اشفِ أنتَ الشَّافي ، لا شافِيَ إلا أنتَ، شفاءً لا يغادرُ سَقَمًا.

2- بسمِ اللهِ أرقِيكَ من كلِّ شيٍء يُؤذيكَ ، من شرِّ كلِّ نفسٍ ، أو عينِ حاسدٍ ، اللهُ يشفيكَ ، بسمِ اللهِ أرقيكَ.

1-أعوذُ بكلمات الله التاماتِ من شرِّ ما خلق.

2- أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ.

3- أعوذُ بكَلِماتِ اللهِ التامَّاتِ من غضبِهِ وعقابِهِ وشرِّ عبادِهِ ومن هَمَزاتِ الشياطينِ وأن يَحْضُرون.

4- أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. سبع مرات

5- ضع يديك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاث مرات.

6- قل سبع مرات: أعوذُ بعزة اللهِ وقدرتِه من شرِّ ما أجدُ وأُحاذِرُ.

اقرأ أيضًا:

خطوات التقديم على قرض حسن من وزارة الاوقاف.. اعرف الفئات المستحقةموعد شهر رجب 1446.. تعرف على دعاء أول أيام الشهر الفضيل