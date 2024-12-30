حكم صيام كل أيام شهر رجب.. دار الافتاء المصرية تجيب

حكم صيام كل أيام شهر رجب.. يعتبر شهر رجب من أشهر الحج الأربعة التي وردت فى القرأن الكريم، وله مكانة خاصة فى قلوب المسلمين.

ومع اقتراب هذا الشهر، يتسائل الكثيرون عن حكم صيام كل أيامه، وهل هو مستحب أم واجب، وهل هناك فضل خاص لصيامه، فى هذا السياق يوضح لكم موقع الموجز فى التقرير التالي حكم صيام كل أيام شهر رجب، وكل ما يتعلق بهذا الشهر الفضيل وفقاً لما ورد فى السنة النبوية الشريفة.

حكم صيام كل أيام شهر رجب

حكم صيام كل أيام شهر رجب

أفادت دار الإفتاء بأن صوم شهر رجب كاملاً جائز شرعًا ولا يوجد حرج فيه، ولا إثم على من يفعل ذلك، استنادًا إلى الأحاديث العامة التي تحث على التطوع بالصيام، ولم يُنقل عن أي من العلماء المعتبرين أن صوم رجب يُكره.

وأشارت إلى أن الحافظ ابن الصلاح ذكر في "فتاويه" أن من صام شهر رجب بأكمله، لم يُؤثَّم على ذلك من قبل علماء الأمة.

انتقاد تحريم صيام رجب

انتقد العلامة ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" من ادعى تحريم صيام رجب، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الفقيه في نهي الناس عن صيام رجب يعد جهلًا بالشريعة، وقال: “إذا لم يرجع عن هذا القول، فيجب على حكام الشريعة معاقبته بشدة لمنعه من الاستمرار في هذا التصرف الذي يضر بدين الله”، وأضاف أن هذا الفقيه قد اغتر بما رُوي من أن جهنم تُسعّر لصوام رجب، وهو حديث مكذوب لا يجوز روايته، كما أشار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح.

حكم صيام كل أيام شهر رجب

رد العز بن عبد السلام على تحريمه

ثم نقل العلامة العز بن عبد السلام في رده على من نقلوا عن بعض المحدثين تحريمه لصيام رجب، حيث قال: "سئل رحمه الله عن صحة نذر صوم رجب وتعظيم حرمته، فأجاب بأن نذر صومه صحيح ويجب الوفاء به تقربًا إلى الله تعالى، وأكد أن من نهى عن صومه فإنه جاهل بمأخذ أحكام الشريعة، فكيف يكون منهيًا عنه بينما لم يذكر أحد من العلماء الذين دونوا الشريعة أنه من الأمور المكروهة؟ بل يعد صوم رجب قربة إلى الله، إذ ورد في الأحاديث الصحيحة الحث على الصيام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم»، وقوله: «لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، وأيضًا قوله: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ صِيَامَ أَخِي دَاوُدَ».

حكم صيام كل أيام شهر رجب

وأضاف العز بن عبد السلام أن سيدنا داود عليه السلام كان يصوم دون تحديد شهور معينة سوى ما كان يناسبه، كما أشار إلى أن من يعظم رجب بغير ما كانت الجاهلية تعظمه ليس مقتديًا بهم، ولا ينبغي الامتناع عن فعل ذلك ما دامت الشريعة لم تنه عن ذلك، وأكد أن من ينهى عن صوم رجب فهو جاهل، ولا يجوز تقليده في ذلك، إذ لا يجب التقليد إلا لمن اشتهر بمعرفة أحكام الشريعة، وبناءً عليه، فإنه لا حرج في صيام شهر رجب كاملاً، وهو جائز شرعًا، ولا إثم على من يفعله.

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