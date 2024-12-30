ما هو أجر صيام يوم الاثنين؟.. تعرف على المكافآت الروحية لهذا اليوم

أجر صيام يوم الاثنين.. صيام يوم الإثنين من كل أسبوع يحمل فى طياته أجراً عظيماً ومكافأت روحيه متعددة، حيث يعد من الأيام التي يستحب فيها الصيام بحسب السنة النبوية الشريفة.

وقد ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان يكثر من صيام يوم الإثنين والخميسن وهو ما يجعل هذا اليوم فرصة كبيرة للمسلمين للاقتراب من الله تعالي، في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي ما هو أجر صيام يوم الإثنين؟ ، والمكافأت الروحية العظيمة التي ينالها المسلم من صيام يوم الإثنين، مما يجعله يوماً مباركاً فى حياتة المؤمن.

ما هو أجر صيام يوم الاثنين؟

فضل صيام يوم الإثنين

صيام يوم الإثنين يعد من الأعمال التطوعية التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ويعتبر وسيلة لزيادة الأجر والمغفرة وتكفير الذنوب، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام هذا اليوم، وأوضح فضله من خلال حديثه الشريف: «مَن صامَ يومًا في سبيلِ اللهِ، بَعَّدَ اللهُ وجهه عن النارِ سبعين خريفًا»، أي سبعين سنة، مما يظهر عظمة الأجر المترتب على صيام هذا اليوم.

وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تحث على الصيام وتبين أجره، مثل قوله تعالى: «والصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا»، مما يدل على أن الصيام هو من أسباب مغفرة الذنوب والحصول على الأجر العظيم.

ما هو أجر صيام يوم الاثنين؟

نية صيام يوم الإثنين

أما بالنسبة للنية في صيام يوم الإثنين، فيستحب أن تكون النية مسبقة من الليل، إلا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام يومًا بدون نية مسبقة، ما يدل على أن صيام النفل يمكن أن يتم دون تبييت نية، إذا تم تحديده في نفس اليوم.

صيام الإثنين طوال السنة

يستحب صيام يوم الإثنين في جميع أيام السنة، ما عدا الأيام التي نهى فيها عن الصيام، مثل أيام الأعياد وأيام التشريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام يومي الإثنين والخميس، حيث كانت أعمال العباد تُعرض على الله في هذين اليومين، فيستحب أن يكون المسلم صائمًا حين تعرض أعماله عليه.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ»، مما يجعل صيام يوم الإثنين شكرًا لله على نعمة بعثته وإرساله بالرسالة الإسلامية.

ما هو أجر صيام يوم الاثنين؟

صيام الإثنين وتكفير الذنوب

يعد صيام يوم الإثنين أيضًا وسيلة لتكفير الذنوب، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ»، مما يدل على أن الصيام يعد من وسائل تطهير النفس.

استجابة الدعاء والشفاعات

وأخيرًا، يعد الصيام من أسباب استجابة الدعاء، حيث يشفع للصائم يوم القيامة، حيث يدخل الصائمون من باب خاص يسمى "باب الريان"، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة»، مما يعكس مكانة الصيام العالية في الإسلام.

ما هو أجر صيام يوم الاثنين؟

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