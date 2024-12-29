حكم صيام أول رجب وهل هو مستحب أم بدعة؟.. الافتاء تجيب

حكم صيام أول رجب.. يحرص المسلمون على التقرب إلى الله تعالي بكل أنواع العبادات ومنها الصيام، الذي يعد من أحب الأعمال إلى الله، ومع اقتراب شهر رجب ، يتسائل العديد من المسلمين عن حكم صيام أول يوم من هذا الشهر، وهل له خصوصية، أو فضل معين أم أنه من الأموا التي ليس لها أصل فى السنة النبوية؟.

فى هذا التقريريسلط موقع الموجز فيما يلي حكم صيام أول رجب ، ويوضح ما إذا كان هذا الفعل مستحباص أو مجرد بدعة، بناءً على ما ورد فى السنة النبوية وأراء العلماء.

حكم صيام أول رجب

حكم صيام شهر رجب

اختلف العلماء في حكم صيام شهر رجب. بينما يرى البعض أنه يجوز صيامه في الأيام التي لا تتعارض مع الشريعة، إلا أن تخصيص الشهر بأكمله بالصيام لا يستند إلى دليل شرعي، وبالرغم من ذلك، لا يوجد ما يمنع من صيام بعض الأيام فيه، خصوصًا أنه يعد من الأشهر الحرم التي يضاعف فيها الأجر، أما عن تخصيص رجب بالصيام الكامل، فبعض العلماء يرون أنه غير مستحب إذا لم يكن جزءًا من صيام تطوعي عام.

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية أن تخصيص أي يوم من أيام رجب بالصيام لا يكون إلا إذا كان ذلك بناءً على دليل شرعي، أما تخصيص الأيام بصورة عامة من دون دليل فإنه يعد من البدع.

هل صيام رجب بدعة؟

وفقًا لفتاوى دار الإفتاء المصرية، يعتبر صيام رجب جائزًا ولا يُعد بدعة، بشرط أن لا يتم تخصيصه بيوم بعينه أو اعتقاد أنه من الأيام الأكثر فضلًا، فشهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي عظّمها الله في القرآن، وصيامه يدخل ضمن الصيام التطوعي الذي يُستحب في جميع الأشهر الحرم.

حكم صيام أول رجب

هل صام النبي صلى الله عليه وسلم في أول رجب؟

لم يثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خصّ صيام أول رجب، ولم يُنقل عنه صيام شهر رجب كاملاً. ولكن هناك أحاديث تشير إلى استحباب صيام الأشهر الحرم بشكل عام، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: "يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان!"، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: "ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم".

آراء العلماء حول صيام رجب

المالكية: يرون أنه لا مانع من صيام رجب، ولكنهم لا يُفضلون تخصيصه بالصيام الكامل.

الشافعية: يجيزون صيام رجب بشكل عام بشرط عدم تخصيصه بيوم معين.

الحنابلة: يتفقون مع الشافعية في أن صيام رجب مستحب ولكنه لا يستوجب تخصيصه.

الحنفية: يُفضلون عدم صيامه كاملاً إلا إذا كان ضمن صيام تطوعي عادي.

حكم صيام أول رجب

أمور مستحبة في رجب

الإكثار من العمل الصالح، فمن أهم الأعمال المستحبة في شهر رجب، الإكثار من العبادة والاجتهاد في الطاعات مثل الصلاة وصيام التطوع.

غض البصر عن المعاصي، و يجب الابتعاد عن الظلم في هذا الشهر الذي تُضاعف فيه الحسنات.

الإكثار من إخراج الصدقات، و العمل على التصدق وتقديم العون للفقراء والمحتاجين، وهو من الأعمال المستحبة في هذا الشهر.

التهجد وقيام الليل، ويستحب الإكثار من قيام الليل في هذا الشهر خاصة في الأيام التي تسبق رمضان.

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