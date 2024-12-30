دعاء النجاح والتفوق في الدراسة.. أدعية مستجابة لطلاب نصف العام 2025

بقرب موعد امتحانات نصف العام 2025، يعد الدعاء والتوكل على الله من أهم العوامل التي تساعد الطلاب على النجاح والتفوق ،حيث يعاني الكثير من الطلبة من التشتت والتوتر وعدم الثقة بالنفس مع قرب الامتحانات، إلا أن القرآن الكريم لم يترك شيئا إلا وله حل ودواء، فهناك سورة لها سر لايعلمه إلا الله ، فمع قرب امتحانات نصف العام تكثر عمليات البحث على “جوجل” عن دعاء المذاكرة ودعاء قبل الامتحان، ويعاني كثير من الطلبة من التوتر لضغط المذاكرة عليهم، مما يؤدي إلى النسيان فى هذه الفترة التى تسبق الامتحانات، لذلك على كل طالب أن يستعين بالله ويبدأ بالدعاء قبل المذاكرة ويختم بالدعاء.

وسيعرض إليك الموجز بعض الأدعية التي يمكن التمسك بها قبل المذاكرة .

دعاء المذاكرة

ومن الأدعية المستحب قولها قبل المذاكرة:

«بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل».

اللهم إني استودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير ربي ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة لساني، يفقهوا قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين.

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، رب إني مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين ضالتي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

دعاء الانتهاء من المراجعة

اللهم أعني على الدراسة وهب لي حافظًة قوية وعقل واعي وفكر يقظ، اللهم باعد بيني وبين الفتن وارحمني يا رحمن يا رحيم.

ربي ارزقني سرعة الحفظ فلا أنسى ما تعلمت، اللهم باعد بيني وبين النسيان والتشتت، اللهم النجاح في الاختبارات، اللهم أرشدني إلى العمل الصالح الذي ترضى عنه ويأخذ بيدي إلى جنة الخلد.

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دعاء مستجاب في أول ليلة من شهر رجب