تعطيل الدراسة وتحذيرات الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية اليوم الاثنين 30 ديسمبر

تعطيل الدراسة في البحيرة والإسكندرية.. أعلنت محافظتا البحيرة والإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الاثنين في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة، ويرصد الموجز تفاصيل حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس في محافظة البحيرة



أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، قرار تعطيل الدراسة، ويشمل القرار الطلاب والمعلمين والعاملين ضمن نسبة الـ5% والأمهات اللاتي يرعين أطفالًا أقل من 12 عامًا، مع استثناء القيادات وأطقم العمل.

حالة الطقس في محافظة الإسكندرية



أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قرارًا مماثلًا، مع منح العاملين بنسبة 5% والموظفات اللاتي لديهن أطفال إجازة استثنائية، واستثنى القرار القيادات وأطقم العمل لضمان الاستعداد الكامل لمواجهة تداعيات الطقس.

تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن الطقس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا يحذر من استمرار التقلبات الجوية التي تضرب عددًا من المحافظات، مع سقوط أمطار رعدية غزيرة وانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل.

محافظات شديدة الخطورة



حددت الهيئة 8 محافظات شديدة الخطورة بسبب الأمطار الرعدية الغزيرة، وهي:

كفر الشيخ

البحيرة

الإسكندرية

مطروح

دمياط

العريش

بورسعيد

رفح

محافظات أقل خطورة في حالة الطقس



أشارت الأرصاد إلى وجود أمطار خفيفة في 6 محافظات أخرى، وهي:

الدقهلية

الغربية

الشرقية

المنوفية

الإسماعيلية

السويس

حالة الطقس المتوقعة اليوم

نهارًا: طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ليلًا: شديد البرودة على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

خريطة الأمطار اليوم الإثنين

أمطار رعدية غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أمطار خفيفة تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.



الرياح: نشاط ملحوظ على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

البحر المتوسط: مضطرب، مع ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر.

البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر.

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين

تجنب ملامسة الأبواب والنوافذ المعدنية عند وجود عواصف رعدية.

الابتعاد عن الوقوف أسفل الأشجار أو لوحات الإعلانات لتجنب الرياح الهابطة.

عدم محاولة تصوير البرق أو النظر المباشر إليه.

اتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتفادي الأضرار الناتجة عن الطقس السيئ.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

القاهرة: 17°C/11°C

الإسكندرية: 17°C/10°C

شرم الشيخ: 22°C/13°C

أسوان: 21°C/9°C

مطروح: 17°C/9°C

الفيوم: 17°C/5°C

دمياط: 18°C/11°C

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حالة الطقس اليوم الأحد 29-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

