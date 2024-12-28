أمطار غزيرة وبرد شديد اليوم السبت.. تعرف علي حالة الطقس

حالة الطقس اليوم السبت 28 من ديسمبر 2024.. نوهت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، حيث تتهيأ فرص سقوط أمطار متوسطة يمكن أن تكون غزيرة ورعدية على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية الغربية وتمتد إلى محافظة الإسكندرية وشمال الوجه البحري، لذا، سيرصد لكم الموجز في هذا التقرير حالة الطقس اليوم السبت.

درجات الحرارة والظواهر الجوية اليوم

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

ومن المتوقع أن نشهد مزيدًا من الإنخفاض في درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة 17 درجة مئوية وتصل إلى 10 درجات مئوية، حيث يتحول الطقس إلى شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مع فرص لتشكل الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد والوادي الجديد وأيضاً جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أيضاً تزايد نسبة السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري حيث يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة يرافقها الرعد وتساقط البرد أحيانًا.

ونوه خبراء الأرصاد الجوية المواطنين من حالة الطقس في الإسكندرية اليوم تزامنًا مع استقبال نوة رأس السنة، التي تبدأ اليوم السبت وتستمر أيضاً لمدة 4 أيام وتصاحبها أيضاً رياح غربية وأمطار غزيرة ووصفها البعض بالأعنف.

حيث نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من خلال ارتداء ملابس دافئة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر أيضاً حين القيادة بسبب نشاط الرياح المحتمل، ومتابعة تحديثات النشرة الجوية بانتظام.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم السبت 17 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

وتسجل درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية اليوم السبت 19 درجة والصغرى 09 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتسجل درجة الحرارة العظمى في شرم الشيخ اليوم السبت 21 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في الأقصر اليوم السبت 20 درجة والصغرى 07 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم السبت

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