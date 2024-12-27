4 مئوية.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس بارد ونشاط الأمطار ودرجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار نشاط الرياح على معظم أنحاء مصر، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة وزيادة الشعور ببرودة الطقس، كما توقعت الأرصاد هبوب رياح قوية تساهم في برودة الأجواء، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

ويرصد الموجز توقعات هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس اليوم والايام المقبلة

فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية

تشير توقعات الأرصاد إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار على السواحل الشمالية، وخاصة على المناطق القريبة من ساحل البحر، تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الأمطار في زيادة برودة الطقس في هذه المناطق.

حالة الطقس

طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلاً

من المتوقع أن يستمر الطقس باردًا نهارًا على معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك شمال البلاد، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، في المقابل سيكون الطقس مائلًا للدفء في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وفي الليل يسود طقس شديد البرودة على معظم المناطق، خاصة على شمال الصعيد ووسط سيناء، حيث تصل درجات الحرارة إلى حد الصقيع على المزروعات.

حالة البحرين الأبيض والأحمر

تشير الأرصاد إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، حيث من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و2 متر، أما البحر الأحمر فسيكون في حالة خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، مما يستدعي الحذر أثناء ممارسة الأنشطة البحرية.

نصائح للتعامل مع الطقس البارد

في ضوء التقلبات الجوية، نصحت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وفي فترات الليل، خاصةً بالنسبة لكبار السن والأطفال. كما حذرت من الوقوف تحت الأشجار أو بالقرب من البلكونات المتهالكة وأعمدة الإنارة أثناء هطول الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى

العظمى: 17 درجة

الصغرى: 10 درجة



السواحل الشمالية الغربية

العظمى: 17 درجة

الصغرى: 8 درجة



جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

العظمى: 24 درجة

الصغرى: 12 درجة



شمال الصعيد

العظمى: 18 درجة

الصغرى: 4 درجة



جنوب الصعيد

العظمى: 22 درجة

الصغرى: 7 درجة

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة

أشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في الفترة القادمة، حيث يُتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى إلى 10 درجات مئوية، بينما في شمال الصعيد من المتوقع أن لا تتجاوز 4 درجات مئوية. يُنصح المواطنون بارتداء الملابس الثقيلة لمواجهة هذه التقلبات.

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