تحذيرات هامة من برودة حالة الطقس اليوم الجمعة.. تقترب من الصفر

حالة الطقس اليوم.. تعتبر من أكثر الموضوعات الخدمية التي يبحث عنها المواطنين خاصة العاملين والمسافرين ومن يواجهون حالة الطقس بشكل يومي وغيرهم.

ولمعرفة أخر أخبار هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، وهل من تحذيرات مهمة يجب اتباعها من سقوط امطار أو رياح شديدة أو غيرها، تتحتم على المواطن أخذ الحذر والاحتياط.

حالة الطقس اليوم

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز أخر أخبار حالة الطقس اليوم في الأرجاء، وفقًا لهيئة الارصاد الجوية .

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الجمعة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، طقسا باردا على أغلب الأنحاء، مع مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا وصباحًا، مع وجود احتمالية للصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يُتوقع اضطراب الملاحة البحرية في مناطق بورسعيد ورفح والعريش بسبب الرياح القوية وارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة اليوم الجمعة .. انخفاض متوقع

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، بمقدار يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية، مع نشاط رياح قد تثير الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة. كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 :11

العاصمة الإدارية 19: 10

6 أكتوبر 19: 10

بنها 20 :11

دمنهور 19: 09

وادى النطرون 20 :10

كفرالشيخ 18: 12

المنصورة 18: 12

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 :11

طنطا 19: 11

دمياط 20: 13

بورسعيد 21: 13

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 :11

العريش 21: 08

رفح 20: 08

رأس سدر 22 :10

نخل 20: 02

كاترين 13: 01

الطور 21: 11

طابا 20: 06

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 19: 11

العلمين 18: 10

مطروح 18: 10



حالة البحرين اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

حالة البحر المتوسط

ويعتر حالة البحر المتوسط، معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 متر إلى مترين، مع رياح جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

وتعتبر حالة البحر الأحمر اليوم الجمعة، خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

نشاط الرياح اليوم الجمعة

وحذرت خرائط الطقس من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح، حيث انخفض مستوى الرؤية الأفقية إلى 3000 متر، ووصلت سرعة الرياح إلى 38 كم/ ساعة.

سقوط الأمطار اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

نصائح للمواطنين اليوم الجمعة

1- ارتداء ملابس دافئة خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

2- توخي الحذر أثناء القيادة بسبب نشاط الرياح المحتمل.

3- متابعة تحديثات النشرة الجوية بانتظام.

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