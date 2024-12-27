خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية اليوم آخر موعد للتسجيل في الاستمارة الإلكترونية للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر وهو اليوم الموافق الخميس 26 ديسمبر 2024، لذلك شدد القطاع بضرورة تسجيل الاستمارة قبل إغلاق الموقع الإلكتروني مساءً.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر عبر الموقع الإلكتروني لقطاع المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للتقدم في الامتحانات.

الاستمارة الإلكترونية

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

يمكن للطلاب المتخلفين تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر حتى الآن من خلال زيارة موقع إدارة شؤون الطلاب في موقع قطاع المعاهد الأزهرية من هنـــــــــــــا ، ولمعرفة طريقة التسجيل اتبع الخطوات التالية:

إدخال الطالب الرقم القومى والرقم السري.

يسجل الطالب البيانات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة.

يقوم الطالب برفع الصورة الشخصية له.

يقوم الطالب بالضغط على تسجيل.

مستندات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الابتدائية بالأزهر

يمكن لطالب الشهادة الابتدائية تقديم مستندات إيصال دفع المصروفات الأصلي، مع نسخة منه، وإيصال دفع رسوم الامتحان، وإحضار نسخة منه، بالإضافة إلى إحضار 4 صور شخصية مقاس 4X6، بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب الرباعي.

الاستمارة الإلكترونية

أوراق تسجيل الاستمارة الإلكترونية الشهادتين للشهادة الإعدادية الأزهرية

للتسجيل في الاستمارة الإلكترونية الشهادتين للشهادة الإعدادية الأزهرية يجب إحضار 6 صور شخصية للطالب مقاس 4X6 بخلفية بيضاء ومدون عليها الاسم الرباعي، بالإضافة إلى إحضار صورة الاستمارة الإلكترونية.

كما يمكن إحضار صورة من شهادة الميلاد المتعلقة بك، وإحضار طابع فئة 10 جنيهات، بالإضافة إلى إحضار صورة من بطاقة ولي أمر وإيصال سداد المصروفات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية وإيصال دفع المصروفات الدراسية وطابع فئة 3 جنيهات للراسبين وإيصال دفع رسوم الامتحان، ووضع كافة هذه المستندات داخل دوسيه بلاستيك.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية بالتربية والتعليم

ومن المقرر أن تغلق استمارة الشهادة الإعدادي بالتربية والتعليم يوم 31 ديسمبر الجاري لذلك على الطلاب سرعة التسجيل، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــــا.

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