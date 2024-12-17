يبحث العديد من طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري وأولياء الأمور عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025، بالإضافة إلى موعد إغلاق باب التسجيل وجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وفي هذا الصدد، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التسجيل الإلكتروني لـ استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 عبر البوابة الإلكترونية للأزهر، مع توضيح المواعيد والخطوات اللازمة للتسجيل لضمان مشاركة الطلاب في الامتحانات.

كيفية تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

للتسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 بشكل صحيح، يجب اتباع الخطوات التي يستعرضها موقع الموجز على النحو التالي..

توجه إلى البوابة الإلكترونية للأزهر عبر الرابط المخصص.

تسجيل الدخول: أدخل الرقم القومي أو رقم جواز السفر الخاص بالطالب، ثم كلمة المرور.

إدخال البيانات الشخصية: قم بملء جميع البيانات المطلوبة بدقة، مثل البريد الإلكتروني الموحد.

كتابة الرقم السري: أدخل الرقم السري الخاص بالطالب واحتفظ به.

تعبئة البيانات: استكمل جميع المعلومات المطلوبة في الاستمارة.

تحميل الصورة الشخصية: ارفع صورة شخصية حديثة مطابقة للصورة الموجودة في ملف الطالب.

مراجعة البيانات: تأكد من صحة البيانات المُدخلة.

حفظ وطباعة الاستمارة: اضغط على "حفظ" ثم اطبع نسخة من الاستمارة لتسليمها إلى المعهد الأزهري.

وللدخول إلى رابط تسجيل الاستمارة اضغط هنا.

المستندات المطلوبة لتسجيل الاستمارة

عند تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 ، يجب توفير المستندات التي تأتي على النحو التالي..

إيصال دفع المصروفات الدراسية (الأصل + صورة).

إيصال دفع رسوم الامتحان (الأصل + صورة).

عدد 4 صور شخصية حديثة (مقاس 4×6) بخلفية بيضاء، مع كتابة اسم الطالب رباعيًا على الصور.

الابتدائية الأزهرية

موعد إغلاق باب التسجيل

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 ، هو 19 ديسمبر 2024، ويشمل هذا الموعد جميع شهادات التعليم الأزهري (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية).

لذا، يُنصح الطلاب وأولياء الأمور بسرعة إتمام عملية تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025، قبل الموعد المحدد؛ لتجنب أي مشكلات في دخول الامتحانات.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، ونستعرضها كما يلي:

الثلاثاء 14 يناير 2025: القرآن الكريم.

الأربعاء 15 يناير 2025: التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.

الخميس 16 يناير 2025: اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 18 يناير 2025: العلوم والمهارات المهنية.

الإثنين 20 يناير 2025: اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع (للمعاهد النموذجية والخاصة فقط).

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