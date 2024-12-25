حالة الطقس غداً الخميس والفترة المقبلة.. الظواهر الجوية المتوقعة

أظهرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الفترة القادمة، وهذا ما سيرصده الموجز في التقرير التالي.

حالة الطقس الفترة المقبلة

ظواهر جوية في بداية فصل الشتاء

وأوضحت في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية صدى البلد، إن نشاط الرياح في الأيام الحالية هو يعد حالة طبيعية وذلك بالتزامن مع بدء فصل الشتاء.

حالة الطقس غداً والفترة القادمة

وأشارت عضو هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق الساحلية غدًا الخميس، ومضيفة أن يومي الجمعة والسبت القادمين، ستكون هناك فرص لسقوط أمطار بسيطة في أماكن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أيضاً.

درجات الحرارة المتوقعة الفترة المقبلة

وأوضحت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا كبيرا في فترات الليل على مناطق من شمال الصعيد والوجه القبلي، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 3 و4 درجات مئوية، في حين تتراوح درجة الحرارة المحسوسة لهذه المناطق بين 1 و2 درجة، بينما تصل إلى 1 درجة مئوية على مناطق من سيناء ومدينة سانت كاترين.

وأضافت منار غانم، أنه من المتوقع أن يشهد طقس الغد سقوط الأمطار في بعض الأماكن على السواحل الشمالية الغربية وهى أمطار بسيطة، ترتفع يومي الجمعة والسبت على الوجه البحري، كما تشهد البلاد أيضاً انخفاضاً واضحاً في قيم درجات الحرارة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أولا بالنسبة لحالة البحر المتوسط سوف تكون معتدلة، وبالإضافة إلى ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، خفيفة إلى معتدلة، وأيضاً ارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية غربية.

تنويه من هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت عضو هيئة الأرصاد الجوية، من خلال إرسال رسالة توعية إلى المواطنين، قائلةً بها: "ارتدوا الملابس الثقيلة والكمامات، واستمروا في تناول السوائل الدافئة، وابتعدوا عن الأعمدة ولوحات الإعلانات والأشجار، واحرصوا على التزام الهدوء التام حين قيادة السيارات".

حالة الطقس غداً الخميس

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