تغيرات ملحوظة في حالة الطقس اليوم الخميس مع بداية فصل الشتاء

حالة الطقس اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد في الساعات المقبلة، ومحذرة بشأن استمرار المنخفض الجوي السطحي، المتعمق والمتمركز، حيث يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا، وسيكون قادم من جنوب أوروبا، والذي يكون تأثيره على البلاد بـ نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، ووجود فرص لسقوط الأمطار البسيطة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية، وهذا ما سيرصده الموجز في هذا التقرير.

درجات الحرارة في محافظات مصر

الظواهر الجوية المتوقعة الفترة القادمة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد أيضاً، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، تصل حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية أيضاً.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: أنه «تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة».

ورصدت خرائط الطقس أيضاً فرصاً من أجل سقوط الأمطار البسيطة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات مختلفة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

في البداية بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وأيضاً ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، بسيطة إلى معتدلة، وبالإضافة إلى ارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم الخميس 18 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم



وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 17 درجة والصغرى 08 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم إلى 18 درجة والصغرى 04 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم 22 درجة والصغرى 07 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الخميس

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