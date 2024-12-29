لمواجهة الطقس السيئ.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية ومنح الموظفات إجازة استثنائية

تعطيل الدراسة بالإسكندرية.. أعلن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بالإسكندرية، غدًا الاثنين في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، شمل القرار الطلاب والمعلمين على حد سواء، موجها بمنح إجازة استثنائية للعاملين المعينين ضمن نسبة 5% وللأمهات الموظفات اللاتي يرعين أطفالًا دون 12 عامًا.

وأُعفي من القرار القيادات وأطقم العمل الضرورية وفق احتياجات المديريات والأجهزة التنفيذية.

إجراءات استباقية لمواجهة الطقس السيئ

جاءت هذه القرارات بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية التي حذّرت من سوء الأحوال الجوية، في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة.

وشهدت الإسكندرية تجدد هطول الأمطار بعد توقف مؤقت دام 24 ساعة، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة تزامنًا مع نوة "عيد الميلاد".



استعدادات شركة الصرف الصحي لضمان حركة المرور

أوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن سيارات شفط المياه ما زالت تعمل بكامل طاقتها لكسح تجمعات الأمطار في الشوارع، بهدف ضمان استمرارية حركة المرور وتجنب أي تعطل أو تعطيل الدراسة بالإسكندرية.

تعطيل الدراسة بالإسكندرية



نوات الإسكندرية: شتاء قاسٍ وأمطار غزيرة

تتعرض الإسكندرية لـ18 نوة خلال موسمي الخريف والشتاء، منها 11 نوة تصنف بالأكثر قسوة، حيث تصحبها أمطار غزيرة ورياح عاتية، تؤدي أحيانًا إلى غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة البحرية، وتعطيل الدراسة بالإسكندرية.

إجراءات استباقية للتعامل مع تداعيات الطقس

أكد محافظ الإسكندرية أن القرار يهدف إلى إتاحة المجال أمام الأجهزة التنفيذية لاتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع حالة الطقس السيئة وحماية المواطنين، وتحاشي تعطل الحياة اليومية وتعطيل الدراسة بالإسكندرية، تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة شاملة لضمان سلامة السكان، ومواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الأمطار الغزيرة والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

نوة "عيد الميلاد" تعود مجددًا

شهدت الإسكندرية اليوم الأحد تجددًا في هطول الأمطار على نطاق واسع بعد توقف دام 24 ساعة، في ظل انخفاض حاد في درجات الحرارة، ويُعرف هذا التغير المناخي بنوة "عيد الميلاد"، التي غالبًا ما تكون مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح باردة.



جهود الصرف الصحي لضمان استمرار الحركة المرورية



أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار العمل على نشر سيارات شفط مياه الأمطار في مختلف الشوارع، حيث تهدف هذه الجهود إلى التخلص من تجمعات المياه، لضمان انسيابية حركة المرور ومنع أي عوائق قد تؤثر على حياة المواطنين اليومية وتجنب تعطيل الدراسة بالإسكندرية.

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