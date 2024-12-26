حقيقة تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

حقيقة تعطيل الدراسة.. تداولت الساعات القليلة الماضية أنباءً بشأن حقيقة تعطيل الدراسة في بعض المدارس بسبب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أعلنت عن حالة طقس غير مستقرة في الأيام المقبلة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

حيث توقعت هيئة الأرصاد، أن تشهد عدة مناطق شبورة مائية كثيفة قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الضباب، مما سيؤثر سلبًا على الرؤية الأفقية على الطرق، كما تساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور حول ما إذا كان سيتم تعطيل الدراسة في الأيام المقبلة بسبب هذه التحذيرات، حيث أكدت الهيئة أن الشبورة المائية التي بدأت في التأثير على بعض الطرق منذ صباح أمس الأول ستستمر في التأثير بشكل كبير، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

الارصاد

كما أوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أن الشبورة المائية ستكون في ذروتها من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا، مما سيؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى الرؤية على الطرق، وبناءً على ذلك، دعت الهيئة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من المخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة الجوية.

من ناحية أخرى، أكدت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة ستكون العظمى 22 درجة مئوية، فيما ستسجل الصغرى 14 درجة مئوية، ورغم هذه الظروف الجوية، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تعطيل الدراسة، حيث تواصل الهيئة متابعة الوضع بدقة لتقديم أي تحديثات ضرورية في حال حدوث تغييرات جديدة في الطقس.

هل يتم تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية ؟

وبخصوص تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الشبورة، فإنه لم يصدر أي محافظ قرار رسمي بشأن تعطيل الدراسة، ومن جانبها، كشفت مديريات التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

متى يتحسن الطقس في مصر؟

اما بخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء الشتوية وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. والأرصاد تحذر من هذه المناطق