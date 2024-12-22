الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة غدا وتناشد باتخاذ التدابير اللازمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن نشاط ملحوظ للرياح الغربية، خاصة على محافظات مطروح، الإسكندرية، والبحيرة، حيث تصل سرعة الرياح إلى (40-50 كم/س). هذا النشاط يؤدي إلى اضطراب حركة البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج بين (2-3 أمتار) ، وفي هذا الإطار يرصد "الموجز" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة والتحذيرات اللازمة .

أحوال الطقس غدًا: برودة نهارًا وصقيع ليلاً

تتوقع هيئة الأرصاد أن يكون طقس الغد مائلًا للبرودة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مع أجواء معتدلة الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما خلال الليل، فتزداد البرودة بشكل ملحوظ، حيث يصل الطقس إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

ظواهر جوية بارزة: شبورة وأمطار متقطعة

حذرت الهيئة من تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية. كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب نشاط الرياح المتقطع في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.



حالة البحرين: المتوسط مضطرب والأحمر مستقر نسبيًا

البحر المتوسط: يشهد حالة معتدلة إلى مضطربة مع أمواج تتراوح بين مترين وثلاثة أمتار، ورياح سطحية غربية إلى جنوبية غربية.

البحر الأحمر: يبقى معتدلًا نسبيًا، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر إلى مترين، مع رياح شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: العظمى 20° والصغرى 12°.

الإسكندرية: العظمى 21° والصغرى 12°.

مطروح: العظمى 20° والصغرى 10°.

أسوان: العظمى 24° والصغرى 9°.

شرم الشيخ: العظمى 23° والصغرى 16°.



نصائح للمواطنين



تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، والحذر أثناء القيادة لتفادي آثار الشبورة المائية.



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