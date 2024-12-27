أمطار غزيرة وتقلبات جوية حادة في الإسكندرية اليوم الجمعة.. حالة الطقس

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم.. شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة على مناطق شرق غرب ووسط المحافظة ليلاً، وذلك يكون تزامنًا مع نوة قاسم، وهذا ما سيوضحه الموجز في هذا التقرير حالة الطقس اليوم.

حيث انتشرت سيارات الصرف الصحي من خلال التعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة وتم رفع حالة الطوارئ القصوى والإستعدادات فى جميع الميادين لرفع أي تراكمات للأمطار.

وقام اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بإجراء جولة تفقدية لمتابعة سير العمل خلال تلك النوة، متفقدًا تمركزات سيارات والمعدات الشركة بهذه المناطق "وسط، شرق، المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ وذلك للتأكد من جاهزيتها وتفقد محطات منطقتي "المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ وذلك يكون استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، وهو بناءاً على بيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

مواجهة محافظة الإسكندرية أمطار غزيرة

وقال "نافع": أنه حين تلقى بيان الهيئة العام للأرصاد الجوية حيث تم إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكل مكونات الشبكة حيث تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، وبالإضافة إلى انتشار السيارات والبدالات بجميع المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

وتابع "نافع" أنه تفقد محطات الشركة، وذلك من أجل التأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتهم الفنية وأيضاً متابعة انتظام العمل بهم، مشدداً على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والإهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الأمثل لهم، وبالإضافة إلى ضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وذلك بناءً على الخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وقد أكد "نافع" على جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها بهدف التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار في حين حدوثها.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الجمعة

وحذر "نافع" جميع العاملين بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وذلك حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه حين حدوثها، وتطهير الشنايش والمطابق أيضاً لرفع أي مخلفات؛ من أجل تسهيل سريان مياه الأمطار.

وأضاف "نافع" مشدداً على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ من أجل تلقي الشكاوى، والعمل على حلها فورًا.

وتم التأكيد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ بهدف متابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا حين وجود أي شكوى.

وأشار أيضاً"نافع" إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ وذلك لضمان عدم تضرر أي مواطن.