حالة الطقس اليوم الأحد 29-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

تشهد حالة الطقس في مصر، اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، أجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء على أغلب الأنحاء، ومازالت هناك فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024 وغدا الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأحد بارد نهارًا علي أغلب الأنحاء مائل للدفء علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس

وأوضحت الأرصاد نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، مشيرة إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون مضطربة وارتفاع الموج من 3:2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

وتساعدك البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علي التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الاثنين 30 ديسمبر بالساعات

أما عن حالة الطقس غدا الاثنين 30 ديسمبر 2024، فتوقعت هيئة الأرصاد استمرارالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، والطقس شديد البرودة.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًَا علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة علي فترات مقطعة.

وأوضحت الأرصاد نشاط رياح علي كافة الأنحاء علي فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 30 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 18 والصغري 11، والسواحل الشمالية العظمي 17 والصغري 10، وشمال الصعيد العظمي 18 والصغري 5، وجنوب الصعيد 21 والصغري 8.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الأجواء الباردة ونشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فضلًا عن سقوط الأمطار المتوسطة وقد تكون رعدية علي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء الشتوية وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع نشاط الرياح علي أغلب الأنحاء، فضلًا عن سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري.

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