تقلبات جوية مع بداية الشتاء.. حالة الطقس غداً الأحد

تشهد حالة الطقس والظواهر الجوية غداً الأحد 28 ديسمبر المتوقع أن تشهدها البلاد في الساعات القادمة، حيث نوهت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر أيضاً على معظم الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى أنه مازالت توجد فرص سقوط أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة ومستمرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات مختلفة، وهذا ما سيرصده الموجز في السطور التالية.

حالة الطقس غداً الأحد

الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة

الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس غداً الأحد

وقد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً الأحد ، بأنه من المتوقع أن يسود طقس بارد نهارًا على معظم الأنحاء، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأيضاً شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية أيضاً.

وأضافت الأرصاد الجوية وجود نشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية أيضاً على فترات مختلفة.

ورصدت خرائط الطقس، وجود فرص لسقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- شمال البحيرة -شمال كفر الشيخ- بورسعيد) على فترات مختلفة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط ستتحول من معتدلة إلى مضطربة، وبالإضافة إلى ارتفاع الأمواج (1.5:2.5) متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وخفيفة ووجود ارتفاع الأمواج (1.25:1.75) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غداً في القاهرة ومحافظات مصر

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري غداً 17 درجة والصغرى 10 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 18 درجة والصغرى 08 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد غداً 17 درجة والصغرى 04 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد غداً 20 درجة والصغرى 08 درجة مئوية.

حالة الطقس غداً الأحد

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