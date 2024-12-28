إلبسو تقيل.. تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس الفترة المقبلة

حالة الطقس غداً السبت 28 من ديسمبر 2024.. أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، متوقعة أن نشهد حالة من حالات عدم الإستقرار التي يتخللها فرص لسقوط الأمطار الغزيرة في بعض المناطق، وهذا ما سيرصده الموجز في السطور التالية.

حالة الطقس في محافظات مصر

الظواهر الجوية الفترة المقبلة

حيث نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الإنخفاض في درجات الحرارة سائداً علي جميع الأنحاء، كما تتكاثر أيضاً السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً.

خريطة سقوط الأمطار الثلاثة أيام القادمة

توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متفاوتة الغزارة علي السواحل الشمالية من السلوم غربا حتي بورسعيد في الشرق، لتكون أكثر غزارة في الإسكندرية وشمال كفر الشيخ وسيدى براني ومحيطها أيضاً، حيث تمتد فرص الأمطار إلى شمال البحيرة مثل رشيد وادكو والمحمودية وابوحمص وكفر الدوار إذ قد تمتد حتي دمنهور

وتشمل الأمطار دمياط وشمال الدقهلية، كما تمتد أيضاً لمناطق من الغربية.

ونوهت خرائط الطقس من هبات رياح نشطة نسبياً علي مدن الدلتا والقناة والإسكندرية والقاهرة وشمال سيناء.

ومن المتوقع أن تزداد كمية السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً ويصاحبها تساقط في الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا أيضاً، وشمال البحيرة، وتمتد بشكل جيد إلي بورسعيد في المعظم ستكون غزيرة مع فرص لحبات البرد أحياناً.

ويظل وجود تكاثر في السحب وسقوط أمطار علي السواحل الشمالية، وتكون أكثر غزارة علي شمال الدلتا ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش ويمكن أن تمتد الأمطار بشكل عشوائي إلي مناطق من الدلتا والإسماعيلية، وربما مناطق من القاهرة الكبري.

وتوقعت خرائط الطقس نشاط الرياح السطحية علي السواحل الشمالية والدلتا والبحر الأحمر أيضاً.

تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

1- الحرص على ارتداء ملابس دافئة خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

2- ووجوب توخي الحذر أثناء القيادة بسبب نشاط الرياح المحتمل.

3- وأيضاً متابعة تحديثات النشرة الجوية بانتظام.

حالة الطقس الفترة القادمة

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