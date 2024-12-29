حالة الطقس اليوم الأحد 29-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

تشهد حالة الطقس في مصر، اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، أجواء شديدة البرودة علي أغلب الأنحاء، كما تشير أخر صور للأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024 وغدا الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأحد بارد نهارًا علي أغلب الأنحاء مائل للدفء علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس

ولفتت هيئة الأرصاد إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، مشيرة إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون مضطربة وارتفاع الموج من 3:2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

وتساعدك البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، علي التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الاثنين 30 ديسمبر بالساعات

وفيما يتعلق بـ ـحالة الطقس غدا الاثنين 30 ديسمبر 2024، فتوقعت الأرصاد سقوط أمطار متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًَا علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة علي فترات مقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط رياح علي كافة الأنحاء علي فترات متقطعة.

كما توقعت هيئة الأرصاد استمرارالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، والطقس شديد البرودة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 30 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 18 والصغري 11، والسواحل الشمالية العظمي 17 والصغري 10، وشمال الصعيد العظمي 18 والصغري 5، وجنوب الصعيد 21 والصغري 8.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، وسقوط الأمطار المتوسطة وقد تكون رعدية علي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء الشتوية وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع نشاط الرياح علي أغلب الأنحاء، فضلًا عن سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس غدا الخميس 26-12-2024.. انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

طقس اليوم الأربعاء 25-12-2024.. تعرف علي حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة