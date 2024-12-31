جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2025 بالجيزة الترم الأول

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2025 الترم الأول حيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 وفقًا للمواعيد الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2025 الترم الأول وفقًا للمواعيد التي حددتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى معرفة ضوابط الامتحانات.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2025

يبدأ جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2025 للصف الثاني والثالث في فصل واحد من يوم السبت 11 يناير 2025 إلى الأحد 12 يناير 2025، أما الصف الثالث الابتدائي عام يبدأ أيضًا من السبت 11 يناير 2025 إلى الثلاثاء 14 يناير 2025.

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي

ويبدأ جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2025 الصف الرابع الابتدائي "عام، وفصل واحد، ومكفوفين، وصم وضعاف السمع" من السبت 11 يناير 2025 إلى الأربعاء 15 يناير 2025، أما الصف الخامس الابتدائي "عام، وفصل واحد، ومكفوفين، وصم وضعاف السمع" والصف السابع "صم وضعاف سمع" من السبت 11 يناير 2025 إلى الأربعاء 15 يناير 2025.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي

وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي "عام، وفصل واحد، ومكفوفين، وصم وضعاف السمع" والصف الثامن "صم وضعاف سمع" من السبت 11 يناير 2025 إلى الأربعاء 15 يناير 2025.

اعتماد جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بالجيزة

واعتمد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار جدول امتحانات المرحلة الابتدائية لعام 2024-2025 الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية منها صفوف النقل والشهادة الإعدادية، كما وجه مدير التربية والتعليم بالجيزة بضرورة التنسيق لرفع درجة الاستعداد في المدارس لاستقبال الامتحانات، مع التأكد من جاهزية جميع اللجان المقررة.

وطلب من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن العمل على منع التعديات والإشغالات في محيط المدارس، وكذلك رفع المخلفات أولاً بأول لتوفير بيئة مناسبة للطلاب، مشددًا على أهمية التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسهيل الحركة المرورية حول اللجان.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية

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