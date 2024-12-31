جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024.. متى تبدأ وتنتهي؟

يبحث الكثير من أولياء أمور والطلاب السودانين عن موعد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2025، وخاصة بعدما طرأت بعض التعديلات على موعد الامتحانات نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.

ويستعرض الموجز خلال السطور التالية على الموعد الرسمي لبدء الامتحانات، وكذلك خطوات التسجيل للامتحانات عبر الموقع الرسمي للوزارة.

بعد تعديلها ما هو موعد امتحانات الشهادة السودانية 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم في السودان عن موعد انطلاق امتحانات الشهادة السودانية لعام 2025، مشيرة بأنها تبدأ يوم السبت 28 ديسمبر 2024.

ولفتت وزارة التربية والتعليم السودانية بأن الامتحانات تستمر لمدة عشرة أيام، لتنتهي في الثلاثاء 7 يناير 2025.

طلبة السودان

يذكر أن وزارة التربية والتعليم في السودان أكدت أن هذا الجدول يعد النهائي بعد عدة تأجيلات، مشددة على الطلاب بضرورة الإلتزام بكل التعليمات والإجراءات المتبعة لضمان سير الامتحانات بنجاح وبدون أي عوائق.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024/2025

وفيما يلي نستعرض جدول امتحانات الشهادة الإعدادية السودانية 2024 وهي على النحو التالي:

- الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي الجغرافيا وعلوم أسرية.

- الخميس 2 يناير 2025 يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية السودانية الامتحان في مواد الكيمياء، الدراسات الإسلامية، الأدب الإنجليزي

- السبت 4 يناير 2025 يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية

- الأحد 5 يناير 2025، يمتحن طلاب الشهادة الإعدادية السودانية في مادتي الفيزياء و التاريخ.

- الإثنين 6 يناير 2025 يمتحن طلاب السوادن اللغة الفرنسية

- الأربعاء 8 يناير 2025 يمتحن الطلاب مادة اللغة الإنجليزية

- الثلاثاء 7 فبراير 2025 يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي الرياضيات الأساسية و الرياضيات المتخصصة.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية في السودان امتحنوا مادة التربية الإسلامية والفنون الجميلة يوم السبت الماضي 28 ديسمبر 2024، كما أدى الطلاب الأحد الماضي 29 ديسمبر 2024 الامتحان في مادة علوم الحاسوب، وامتحن الطلاب يوم الإثنين الماضي 30 ديسمبر 2024 في مادتي الأحياء و العلوم الهندسية.

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