التعليم تعلن هيكلة الثانوية العامة وتعمل على سد عجز المدرسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا عن خططها الطموحة لتطوير نظام الثانوية العامة وسد العجز في أعداد المعلمين، تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وتبين الموجز فيما يلي خطط الوزارة في سد عجز المعلمين

جهود وزارة التعليم لتحسين المنظومة التعليمية

شهد عام 2024 نشاطًا ملحوظًا من الوزارة، حيث عملت على تطوير المناهج الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، بهدف تحسين جودة التعليم وإعداد الطلاب لسوق العمل، وكما عززت الشراكات مع القطاع الخاص، خصوصًا في التعليم الفني، لتطبيق التكنولوجيا في العملية التعليمية بشكل مبتكر.

مواجهة التحديات المزمنة

تقليل كثافة الفصول الدراسية:

وضعت الوزارة حلولًا عملية لمشكلة كثافة الفصول التي كانت تعيق العملية التعليمية، وأبرز هذه الحلول تشمل نقل المدارس الثانوية للعمل في الفترة المسائية، واستغلال الفترات الصباحية للمدارس الإعدادية، بالإضافة إلى استغلال الفراغات التعليمية بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، وهذه الإجراءات نجحت في خفض كثافة الفصول إلى أقل من 50 طالبًا، كما أُنشئ أكثر من 98,000 فصل دراسي جديد في عام واحد.

مجموعات التقويه المدرسية

مجموعات التقوية المدرسية:



أطلقت الوزارة مجموعات تقوية للطلاب برسوم رمزية لرفع مستوى التحصيل الدراسي، وقد لاقت إقبالًا واسعًا من الطلاب في مختلف المحافظات.

سد العجز في أعداد المعلمين

نجحت الوزارة في سد العجز بنسبة 90%، بعد أن بلغ نقص المعلمين أكثر من 469,860 معلمًا، لتحقيق ذلك استكملت الوزارة المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، وأتاحت الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وكما زادت مدة الحصة بمقدار 5 دقائق، مما رفع الكفاءة التدريسية بنسبة 33%.

إنشاء مدارس جديدة وتطوير التجهيزات

خلال العام الدراسي الحالي، تم إنشاء 598 مشروعًا تعليميًا في 27 محافظة، تضمنت 9,693 فصلًا دراسيًا جديدًا. كما زُودت المدارس بمقاعد حديثة، مع إحلال وتجديد الآلاف من المقاعد القائمة.

تطوير المناهج وربطها بالتكنولوجيا

ركزت الوزارة على تحديث المناهج الدراسية للمرحلة الإعدادية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع إدخال رموز QR على الكتب المدرسية لتمكين الطلاب من الوصول إلى المحتوى الرقمي والمصادر التعليمية الموثوقة.

دعم المعلمين وبرامج التدريب

عملت الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني على تدريب 21,000 معلم لغة إنجليزية وعلوم ورياضيات، ضمن برامج تهدف إلى تحسين مهاراتهم التدريسية.

تحقيق التنمية المستدامة

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية النظام التعليمي على المستويين المحلي والعالمي.

إقرأ ايضا

تعليمات خاصة بخصوص التابلت لأداء امتحانات نصف العام.. تجربة خاصة بالإسكندرية



وزارة التربية والتعليم تحدد المعلمين الغير مسموح لهم بالمشاركة في أعمال الامتحانات 2025

