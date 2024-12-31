جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2025 الفصل الدراسي الأول

أعلنت المديريات التعليمية بمحافظة الجيزة والقاهرة جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2025 لطلاب العام عربي ولغات للفصل الدراسي الأول حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير وتنتهي يوم الأربعاء 15 يناير، بالجيزة ويوم 16 بالقاهرة وتستمر لمدة 5 أيام بنظام الفترتين، صباحي ومسائي.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2025 بمحافظة الجيزة والقاهرة ومواعيد المواد الرسمية حيث تنطلق امتحانات نصف العام الدراسي وفقًا للمواعيد الرسمية التي حددتها الخريطة الزمنية للعام الدراسي المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2025

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2025 بالجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2025 لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع رفع درجة الاستعداد ومراجعة جاهزية المدارس لضمان سير الامتحانات دون معوقات.

ويشمل الجدول امتحان اللغة العربية يوم السبت 11 يناير لمدة ساعتين ونصف، ويوم الأحد 12 يناير امتحان العلوم والتربية الدينية.

أما الاثنين 13 يناير، فيؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية، ويوم الثلاثاء 14 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية، و يوم الأربعاء 15 يناير بامتحان الرياضيات وICT.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2025 الترم الاول

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي القاهرة

أعلنت المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2025، في المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، خلال الفترة الصباحية وتبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2025.

ومن المقرر أن تُعقد امتحانات المستوى الرفيع لمدارس اللغات في أيام 2، 4، 5، و9 يناير 2025 وفق ظروف كل إدارة تعليمية، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

يشمل الجدول امتحان اللغة العربية يوم السبت 11 يناير من الساعة 8:00 حتى 10:30 صباحًا لمدة ساعتين ونصف، مع تخصيص آخر 20 دقيقة للإملاء.

ويوم الأحد 12 يناير يُجرى امتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، ويلي يوم الاثنين 13 يناير امتحان العلوم من الساعة 8:00 حتى 9:30 صباحًا.

تستكمل الامتحانات يوم الثلاثاء 14 يناير بامتحان الرياضيات من الساعة 8:00 حتى 9:30 صباحًا، ويوم الأربعاء 15 يناير امتحان تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف ويوم الخميس 16 يناير بمادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

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