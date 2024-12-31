جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الاول بالقاهرة والجيزة

أعلنت المديريات التعليمية بالمحافظات جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الاول حيث يتساءل أولياء الأمور عن موعد المواد الرسمية لطلاب تالتة ابتدائي والتي من المقرر أن تبدأ من يوم 11 يناير 2025.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الاول لاستعداد الجيد لامتحانات حيث أعلنت عدد من المحافظات مثل الجيزة والقاهرة الجدول الرسمي عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي بالجيزة

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الاول الجيزة

ينطلق جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي بمحافظة الجيزة الترم الأول يوم السبت 11 يناير في مادة اللغة العربية، أما يوم الأحد 12 يناير يؤدي امتحان العلوم، والتربية الدينية.

أما يوم الإثنين 13 يناير يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية ويوم الثلاثاء 14 يناير امتحان الدراسات، والمهارات والأربعاء 15 يناير يؤدي الطلاب الرياضيات، وICT.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي بالقاهرة

ينطلق جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي بمحافظة القاهرة يوم السبت 11 يناير 2025 ويدؤدي الطلاب في هذا اليوم مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الأحد 12 يناير في امتحان الرياضيات.

ويوم الإثنين 13 يناير يؤدي الطلاب مادة التربية الدينية، الثلاثاء 14 يناير يؤدون اللغة العربية، الأربعاء 15 يناير متعدد التخصصات.

ضوابط تقييم المواد غير المضافة للمجموع

أوضحت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات أن جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي للترم الأول ستنطلق يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وذلك وفقًا للمواعيد الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستُعقد وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، وتقييم مادة "القيم واحترام الآخر" من خلال أسلوب التقييم التكويني، حيث يقوم المعلم بقياس سلوك الطلاب بناءً على أدائهم ومعدلات سلوكهم داخل الفصل.

وأشارت المديريات التعليمية إلى أن مواد التربية الدينية، والتربية الفنية، والموسيقى، والتوكاتسو سيتم تقييمها وفقًا لنواتج التعلم الخاصة بكل مادة، والتي وردت في المنهج الدراسي.

وستُسجل النتائج على هيئة "اجتياز" أو "لم يجتاز"، بناءً على أداء الطالب في هذه المواد.

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