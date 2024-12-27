تفاصيل امتحانات الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2024/ 2025 بجنوب سيناء

أعلن عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، جدول امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لصفوف المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث حتى السادس)، والتي ستنطلق على مدار يومين بدءًا من 2 يناير 2025 وتنتهي في 4 يناير من نفس الشهر، وفيما يلى سنعرض لكم من خلال الموجز امتحانات الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2024/ 2025 بجنوب سيناء

جدول امتحانات مواد لا تضاف للمجموع

جدول امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع للفصل الدراسي الأول 2024-2025:

- الخميس 2 يناير

- مادة التربية الدينية:

- الفترة الصباحية: من الساعة 9:00 صباحًا حتى 10:30 صباحًا.

- الفترة المسائية: من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 2:00 ظهرًا.

- مدة الامتحان: ساعة ونصف.

- السبت 4 يناير

مادة مستوى رفيع

- الفترة الصباحية: من الساعة 9:00 صباحًا حتى 10:30 صباحًا.

- الفترة المسائية: من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 2:00 ظهرًا.

- مدة الامتحان: ساعة ونصف.

أعلن عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، جدول امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع للفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025 لصفوف المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث حتى السادس)، والتي ستُعقد على مدار يومين بدءًا من 2 يناير 2025 وتنتهي في 4 يناير من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصفين الثالث والرابع الابتدائي

-الخميس 2 يناير:

امتحان مادة التربية الدينية (مدة الامتحان: ساعة ونصف).

- الفترة الصباحية: من 9:00 صباحًا حتى 10:30 صباحًا.

- الفترة المسائية: من 12:30 ظهرًا حتى 2:00 ظهرًا.



- السبت 4 يناير: امتحان مادة مستوى رفيع (مدة الامتحان: ساعة ونصف).

- الفترة الصباحية: من 9:00 صباحًا حتى 10:30 صباحًا.

- الفترة المسائية: من 12:30 ظهرًا حتى 2:00 ظهرًا.

جدول امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي

- الخميس 2 يناير:امتحان مادة التربية الدينية (مدة الامتحان: ساعة ونصف).

- الفترة الصباحية: من 9:00 صباحًا حتى 10:30 صباحًا.

- الفترة المسائية: من 12:30 ظهرًا حتى 2:00 ظهرًا.



- السبت 4 يناير: امتحان مادة مستوى رفيع (مدة الامتحان: ساعتان).

- الفترة الصباحية: من 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا.

- الفترة المسائية: من 12:30 ظهرًا حتى 2:30 ظهرًا.

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