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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

تفاصيل امتحانات الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2024/ 2025 بجنوب سيناء

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التعليم

أعلن عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، جدول امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لصفوف المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث حتى السادس)، والتي ستنطلق على مدار يومين بدءًا من 2 يناير 2025 وتنتهي في 4 يناير من نفس الشهر، وفيما يلى سنعرض لكم من خلال الموجز امتحانات الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2024/ 2025 بجنوب سيناء

جدول امتحانات مواد لا تضاف للمجموع 

جدول امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع للفصل الدراسي الأول 2024-2025:

- الخميس 2 يناير
 - مادة التربية الدينية:
   - الفترة الصباحية: من الساعة 9:00 صباحًا حتى 10:30 صباحًا.  
   - الفترة المسائية: من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 2:00 ظهرًا.  
   - مدة الامتحان: ساعة ونصف.

- السبت 4 يناير
 مادة مستوى رفيع 
   - الفترة الصباحية: من الساعة 9:00 صباحًا حتى 10:30 صباحًا.  
   - الفترة المسائية: من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 2:00 ظهرًا.  
   - مدة الامتحان: ساعة ونصف.

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أعلن عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، جدول امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع للفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025 لصفوف المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث حتى السادس)، والتي ستُعقد على مدار يومين بدءًا من 2 يناير 2025 وتنتهي في 4 يناير من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصفين الثالث والرابع الابتدائي
-الخميس 2 يناير:

 امتحان مادة التربية الدينية (مدة الامتحان: ساعة ونصف). 
 - الفترة الصباحية: من 9:00 صباحًا حتى 10:30 صباحًا.
 - الفترة المسائية: من 12:30 ظهرًا حتى 2:00 ظهرًا.
 
- السبت 4 يناير: امتحان مادة مستوى رفيع (مدة الامتحان: ساعة ونصف).
 - الفترة الصباحية: من 9:00 صباحًا حتى 10:30 صباحًا.
 - الفترة المسائية: من 12:30 ظهرًا حتى 2:00 ظهرًا.

جدول امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي
- الخميس 2 يناير:امتحان مادة التربية الدينية (مدة الامتحان: ساعة ونصف). 
 - الفترة الصباحية: من 9:00 صباحًا حتى 10:30 صباحًا.
 - الفترة المسائية: من 12:30 ظهرًا حتى 2:00 ظهرًا.
 
- السبت 4 يناير: امتحان مادة مستوى رفيع (مدة الامتحان: ساعتان).
 - الفترة الصباحية: من 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا.
 - الفترة المسائية: من 12:30 ظهرًا حتى 2:30 ظهرًا.

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