نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31-12-2024

يبحث الكثير من المستهلكين صباح اليوم الثلاثاء الموافق 31-12-2024، على محركات البحث جوجل لمعرفة أسعار مواد البناء وخاصًا سعر الحديد والأسمنت اليوم.

لذا يستعرض الموجز، فيما يلي سعر الحديد والأسمنت بعد حالة من الاستقرار الملحوظ داخل المصانع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من قبل بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز اليوم الثلاثاء نحو 38800 جنيه.

وصل سعر طن حديد بشاي اليوم إلى 38600 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين نحو 38500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد عطية نحو 37000 جنيه.

سجل عن سعر طن حديد سرحان اليوم نحو 35700 جنيه.

وصل سعر طن حديد المراكبي لـ 36400 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 37000 جنيه.

سعر الحديد عالميًا

سجل سعر طن الحديد العالمي في المتوسط نحو 104.8 دولار

بلغ سعر حديد التسليح العالمي نحو 465 دولارًا.

بلغ سعر طن البليت عالميًّا 445 دولارًا.

سعر الحديد اليوم

سعر الأسمنت اليوم

بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 2790 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم نحو 2770 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى 2860 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

في حين وصل سعر طن أسمنت الواحه الأبيض إلى 4140 جنيهًا.

وسجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4120 جنيهًا.

فيما بلغ سعر طن أسمنت سوبر سيناء نحو 4000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

سعر شيكارة الأسمنت

وصل سعر شيكارة الأسمنت"50 كجم"، لـ 170 جنيهًا في بعض المناطق.

سعر الزلط اليوم

يتراوح سعر المتر المكعب الزلط الناعم "مقاس 1 سم إلى 2 سم": ما بين 250 و300 جنيه.

وصل سعر المتر المكعب الزلط الكبير: إلى 280 جنيهًا.

سعر الزلط اليوم

سعر الرمل اليوم

بلغ سعر المتر المكعب الرمل الناعم: حوالي 85 جنيهًا.

وصل سعر المتر المكعب الرمل الخشن: لـ 100 جنيه.

سعر الرمل اليوم

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