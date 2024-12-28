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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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سعر طن حديد عز اليوم السبت 28-12-2024 بعد التراجع الكبير بالأسواق

سعر طن الحديد اليوم
سعر طن الحديد اليوم حديد عز

شهد سعر طن الحديد اليوم حديد عز اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، داخل أسواق مواد البناء، ويعتبر حديد عز من أكثر الخيارات التي تناسب الكثير من جمهور المستهلكين، ولذا يحظى باهتمام كبير لمتابعة حركة سعر الطن يوميا.

ويستعرض الموجز، سعر طن حديد عز، وفقًا لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، اليوم وقد سجلت أسعار الحديد والأسمنت الأرقا التالي:

سعر طن حديد عز اليوم

سجل سعر طن حديد عز تراجع بقيمة 724 جنيها ليصل نحو 39 ألفًا و233 جنيها للطن للمستهلك.

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أسعار الحديد الاستثماري اليوم 

كما تراجع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم بقيمة 1414جنيه للطن ليسجل نحو 36 ألفًا و608 جنيهات للطن الواحد.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز

أسعار الحديد اليوم للمستهلك 

  • سجل حديد بشاي 41 ألف جنيه للطن
  • وسعر الحديد في شركة المصريين 41 ألف جنيه للطن
  • وسجل والكومي 38 ألف جنيه للطن
  • وبلع سعر حديد العشري 37.500 جنيه للطن
سعر طن الحديد اليوم حديد عز
  • وسعر حديد مصر ستيل 38 ألف جنيه للطن
  • وسعر حديد بيانكو 38 ألف جنيه للطن.
  • وسعر حديد المعادي سجل 38 ألف جنيه للطن.

أسعار الحديد العالمية

  • سجل سعر الطن الحديد العالمي في المتوسط 104.8 دولارات.
  • بلغ سعر حديد التسليح العالمي 465 دولارًا.
  • سجل سعر طن البليت عالميا 445 دولارًا.
سعر طن الحديد اليوم حديد عز

أسعار الأسمنت اليوم

  • سعر طن الأسمنت من النوع “الرمادي”: 2876 جنيه للطن.
  • سعر طن الأسمنت “النصر”: 1960 جنيهًا.
  • سعر الأسمنت “الشركة العربية”: 2000 جنيه.
سعر الأسمنت اليوم
  • سعر طن الأسمنت السويس لـ 2000 جنيه.
  • سعر طن الأسمنت العسكري: 1950 جنيهًا للطن الواحد.

أسعار الطوب الأحمر

  • سجل سعر الألف طوبة مقاس 25×12×13 سم: لـ 2200 – 2500 جنيه.
  • سجل سعر الألف طوبة مقاس 22×11×6 سم: لـ  1100 – 1300 جنيه.
  • سجل سعر الألف طوبة مقاس 20×10×6 سم: لـ 1000 – 1200 جنيه.
  • سجل سعر الألف طوبة مقاس 24×11×7 سم: لـ 1200 – 1500 جنيه.

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