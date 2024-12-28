سعر طن حديد عز اليوم السبت 28-12-2024 بعد التراجع الكبير بالأسواق

شهد سعر طن الحديد اليوم حديد عز اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، داخل أسواق مواد البناء، ويعتبر حديد عز من أكثر الخيارات التي تناسب الكثير من جمهور المستهلكين، ولذا يحظى باهتمام كبير لمتابعة حركة سعر الطن يوميا.

ويستعرض الموجز، سعر طن حديد عز، وفقًا لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، اليوم وقد سجلت أسعار الحديد والأسمنت الأرقا التالي:

سعر طن حديد عز اليوم

سجل سعر طن حديد عز تراجع بقيمة 724 جنيها ليصل نحو 39 ألفًا و233 جنيها للطن للمستهلك.

أسعار الحديد الاستثماري اليوم

كما تراجع سعر طن الحديد الاستثماري اليوم بقيمة 1414جنيه للطن ليسجل نحو 36 ألفًا و608 جنيهات للطن الواحد.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز

أسعار الحديد اليوم للمستهلك

سجل حديد بشاي 41 ألف جنيه للطن

وسعر الحديد في شركة المصريين 41 ألف جنيه للطن

وسجل والكومي 38 ألف جنيه للطن

وبلع سعر حديد العشري 37.500 جنيه للطن

سعر طن الحديد اليوم حديد عز

وسعر حديد مصر ستيل 38 ألف جنيه للطن

وسعر حديد بيانكو 38 ألف جنيه للطن.

وسعر حديد المعادي سجل 38 ألف جنيه للطن.

أسعار الحديد العالمية

سجل سعر الطن الحديد العالمي في المتوسط 104.8 دولارات.

بلغ سعر حديد التسليح العالمي 465 دولارًا.

سجل سعر طن البليت عالميا 445 دولارًا.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز

أسعار الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت من النوع “الرمادي”: 2876 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت “النصر”: 1960 جنيهًا.

سعر الأسمنت “الشركة العربية”: 2000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت السويس لـ 2000 جنيه.

سعر طن الأسمنت العسكري: 1950 جنيهًا للطن الواحد.

أسعار الطوب الأحمر

سجل سعر الألف طوبة مقاس 25×12×13 سم: لـ 2200 – 2500 جنيه.

سجل سعر الألف طوبة مقاس 22×11×6 سم: لـ 1100 – 1300 جنيه.

سجل سعر الألف طوبة مقاس 20×10×6 سم: لـ 1000 – 1200 جنيه.

سجل سعر الألف طوبة مقاس 24×11×7 سم: لـ 1200 – 1500 جنيه.

اقرأ أيضًا:

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 26 -12-2024 .. نشرة أسعار مواد البناء

نشرة مواد البناء .. سعر الحديد اليوم الأربعاء 25-12-2024 بعد الانخفاض الأخير