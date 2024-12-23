‎سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 23-12-2024

شهدت محركات البحث على جوجل الساعات الماضية، اهتمامًا كبيرًا من قبل المستهلكين وذلك بشأن معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، حيث هناك انخفاضًا طفيفًا في المصانع المحلية والشركات، وفقًا للأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

ويستعرض الموجز، للمستهلكين في التقرير التالي أسعار مواد البناء وتحديدًا سعر الحديد والأسمنت كونهم المواد الأساسية في قطاع البناء، اليوم الإثنين، الموافق 23 ديسمبر 2024.

سعر طن الحديد اليوم

سعر حديد عز: 40082.33 جنيه.

سعر حديد السويس: 36500 جنيه.

سعر طن حديد ستيل: 35500 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري: 38076.8 جنيه.

سعر حديد بشاي: 35000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سجل متوسط سعر طن الاسمنت الرمادي اليوم ارتفاع بنحو 104.26 جنيه

ووصل سعر طن اسمنت السويدي لـ 3080 جنيه.

وبلغ سعر طن اسمنت العسكري حوالي 2800 جنيه.

ويتراوح سعر طن اسمنت المصري لـ 2790 جنيه.

وسجل سعر طن اسمنت سيناء 2800 جنيه.

ويباع سعر طن اسمنت الممتاز بـ 2850 جنيه.

وسجل سعر طن اسمنت التعمير 2830 جنيه.

ووصل سعر طن اسمنت الصعيد لـ 2850 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

سجلت سعر شيكارة اسمنت ابيض "50 كجم" لـ 150 جنيه.

ووصلت سعر شيكارة اسمنت مقاوم للكبريتات لـ 110 جنيه

وبلغ سعر شيكارة اسمنت بورتلاندي عادي ما بين 85 و100 جنيه.

ويباع سعر شيكارة اسمنت سوبر بـ 90 إلي 105 جنيه.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

سعر الجبس اليوم

يتراوح سعر طن جبس سيناء اليوم الإثنين ما بين 1,400 و1,500 جنيه.

ووصل سعر طن جبس العامرية والسويس لـ 1,400 جنيه.

سعر الزلط اليوم

سجل الزلط العادي اليوم لسعر المتر المكعب لـ 215 جنيهًا.

سعر الزلط اليوم

سعر الرمل اليوم

سجل سعر المتر المكعب للرمل الخشن حوالي 100 جنيه.

ووصل المتر المكعب للرمل الناعم لـ 95 و170 جنيهًا.

سعر الرمل اليوم

سعر الطوب الأحمر اليوم

سجل سعر ألف طوبة طفلي مثقب مقاس "24×11×12 سم": 1,950 جنيه.

سجل سعر ألف طوبة من طفلي مثقب مقاس "19×9×6 سم" 850 جنيه.

سجل سعر ألف طوبة طفلي مثقب مقاس "24×11×6 سم": 1,300 جنيه.

سعر الطوب الأحمر اليوم

سجل سعر ألف طوبة طفلي مثقب مقاس "25×12×13 سم": 2,350 جنيه.

سجل سعر ألف طوبة طفلي مثقب مقاس "20×10×12 سم": 1,650 جنيه.

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