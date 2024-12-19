سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19 -12-2024 .. نشرة أسعار مواد البناء

شهد سعر الحديد والأسمنت في مصر تراجع ملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، مما يعكس حالة التقلب المستمرة في سوق مواد البناء.

ويعد هذا التغيير الملحوظ محط اهتمام كبير لأصحاب المشروعات والمقاولين في سعر الحديد والأسمنت، ونظرًا لتأثيره المباشر على تكاليف البناء والتشييد.

سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر

لذا يستعرض الموجز، فيما يلي سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

سعر الحديد اليوم للمستهلك

تفاوتت أسعار الحديد اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، وذلك بين الشركات المصنعة في مصر، وتأتي الأسعار على النحو التالي:

حديد عز: 38,800 جنيه للطن

حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن

حديد العشري: 35,800 جنيه للطن

حديد الجيوشي: 39,000 جنيه للطن

حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن

حديد المراكبي: 36,400 جنيه للطن

حديد السويس للصلب: 38,000 جنيه للطن

سعر الأسمنت اليوم في مصر

كما شهدت أسعار الأسمنت اليوم الخميس، تباين طفيف وذلك حسب الشركات وأنواعهما ومع استمرار استقرار الأسعار:

أسمنت العامرية: 3,140 جنيه للطن

أسمنت قنا (المسلة): 3,000 جنيه للطن

أسمنت السويدي: 3,120 جنيه للطن

أسمنت أسيوط: 2,820 جنيه للطن

أسمنت المسلح: 2,000 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي: 2,220 جنيه للطن

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح "50 كجم": بـ 100 جنيه

أسمنت السويدي "50 كجم": لـ 110 جنيه

أسمنت النهضة "50 كجم":بـ 105 جنيه

سعر الزلط اليوم

وفي السياق ذاته، تختلف أسعار الزلط اليوم الخميس 19-12-2024، وذلك حسب الجودة والنوع، وتأتي أسعار الزلط على النحو التالي:

الزلط الصغير: 180 جنيه للمتر المكعب

الزلط الكبير: 200 جنيه للمتر المكعب

سعر الزلط اليوم

سعر الرمل اليوم

ويعد الرمل عنصر أساسي في مواد البناء، وتأتي الأسعار كالتالي:

رمل خشن "متر مكعب": 150 جنيه

رمل ناعم "متر مكعب": 120 جنيه

سعر الرمل اليوم

سعر الطوب الأحمر اليوم في مصر

وبجانب العنصر الأساسي الرمل يعتبر الطوب الأحمر هو أحد أكثر المواد شيوعاً في مواد البناء، وتأتي أسعاره على النحو التالي:

الطوب الأحمر المثقب "مزدوج": 1,800 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الأحمر المثقب "العادي": 1,200 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الأحمر مقاس 25×12×6 سم: بـ 1,100 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الأحمر مقاس 20×20×40 سم: بـ 1,500 جنيه لكل ألف طوبة

سعر الطوب الأحمر اليوم في مصر

اقرأ أيضًا:

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18-12- 2024 ..نشرة أسعار مواد البناء

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17-12-2024