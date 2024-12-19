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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19 -12-2024 .. نشرة أسعار مواد البناء

سعر الحديد والأسمنت
سعر الحديد والأسمنت

شهد سعر الحديد والأسمنت في مصر تراجع ملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024،  مما يعكس حالة التقلب المستمرة في سوق مواد البناء.

ويعد هذا التغيير الملحوظ محط اهتمام كبير لأصحاب المشروعات والمقاولين في سعر الحديد والأسمنت، ونظرًا لتأثيره المباشر على تكاليف البناء والتشييد.

سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر 

لذا يستعرض الموجز، فيما يلي سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

سعر الحديد اليوم للمستهلك 

تفاوتت أسعار الحديد اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، وذلك بين الشركات المصنعة في مصر، وتأتي الأسعار على النحو التالي:

  • حديد عز: 38,800 جنيه للطن
  • حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن
  • حديد العشري: 35,800 جنيه للطن
  • حديد الجيوشي: 39,000 جنيه للطن
  • حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن
  • حديد المراكبي: 36,400 جنيه للطن
  • حديد السويس للصلب: 38,000 جنيه للطن
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سعر الأسمنت اليوم في مصر

كما شهدت أسعار الأسمنت اليوم الخميس، تباين طفيف وذلك حسب الشركات وأنواعهما ومع استمرار استقرار الأسعار: 

  • أسمنت العامرية: 3,140 جنيه للطن
  • أسمنت قنا (المسلة): 3,000 جنيه للطن
  • أسمنت السويدي: 3,120 جنيه للطن
  • أسمنت أسيوط: 2,820 جنيه للطن
  • أسمنت المسلح: 2,000 جنيه للطن
  • أسمنت جنوب الوادي: 2,220 جنيه للطن
سعر الأسمنت اليوم في مصر

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

  • أسمنت المسلح "50 كجم": بـ 100 جنيه
  • أسمنت السويدي "50 كجم": لـ 110 جنيه
  • أسمنت النهضة "50 كجم":بـ 105 جنيه

سعر الزلط اليوم

وفي السياق ذاته، تختلف أسعار الزلط اليوم الخميس 19-12-2024، وذلك حسب الجودة والنوع،  وتأتي أسعار الزلط على النحو التالي:

  • الزلط الصغير: 180 جنيه للمتر المكعب
  • الزلط الكبير: 200 جنيه للمتر المكعب
سعر الزلط اليوم

سعر الرمل اليوم

ويعد الرمل عنصر أساسي في مواد البناء، وتأتي الأسعار كالتالي:

  • رمل خشن "متر مكعب": 150 جنيه
  • رمل ناعم "متر مكعب": 120 جنيه
سعر الرمل اليوم

سعر الطوب الأحمر اليوم في مصر

وبجانب العنصر الأساسي الرمل يعتبر الطوب الأحمر هو أحد أكثر المواد شيوعاً في مواد  البناء، وتأتي أسعاره على النحو التالي:

  • الطوب الأحمر المثقب "مزدوج": 1,800 جنيه لكل ألف طوبة
  • الطوب الأحمر المثقب "العادي": 1,200 جنيه لكل ألف طوبة
  • الطوب الأحمر مقاس 25×12×6 سم: بـ 1,100 جنيه لكل ألف طوبة
  • الطوب الأحمر مقاس 20×20×40 سم: بـ 1,500 جنيه لكل ألف طوبة
سعر الطوب الأحمر اليوم في مصر

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