سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18-12- 2024 ..نشرة أسعار مواد البناء

سعر الحديد اليوم.. شهد سوق مواد البناء في مصر اليوم، الأربعاء 18 ديسمبر 2024، تراجعًا ملحوظًا في أسعار الحديد والأسمنت مقارنة بأسعار أمس، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء، الموجز، يستعرض سعر الحديد والأسمنت، على النحو التالي:

سعر طن الحديد اليوم

سعر الحديد الاستثماري:

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري حوالي 38,040 جنيهًا، مسجلًا انخفاضًا قدره 347 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

سعر حديد عز:

استقر متوسط سعر طن حديد عز عند 40,000 جنيه، بانخفاض قدره 320 جنيهًا.

أسعار الحديد في الشركات المختلفة:

حديد المراكبي: 41,000 جنيه للطن.

حديد بشاي: 41,000 جنيه للطن.

حديد السويس: 39,000 جنيه للطن.

حديد الجيوشي: 39,000 جنيه للطن.

حديد العشري: 37,500 جنيه للطن.

سعر الحديد اليوم

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سعر طن الأسمنت الرمادي:

تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم ليسجل 2,769 جنيهًا، بانخفاض قدره 253 جنيهًا مقارنة بالأمس.

أسعار الأسمنت في الشركات المختلفة:

أسمنت السويس: 2,000 جنيه للطن.

أسمنت الشركة العربية: 2,000 جنيه للطن.

أسمنت النصر: 1,960 جنيهًا للطن.

أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت اليوم

سعر شيكارة الأسمنت

يبلغ متوسط سعر شيكارة الأسمنت الرمادي حوالي 140 جنيهًا، وقد يختلف السعر بناءً على الشركة المنتجة ومكان البيع.

سعر الأسمنت في مصر

سعر الزلط اليوم

يتراوح سعر متر الزلط بين 250 جنيهًا و300 جنيه حسب النوع والجودة، ويعتبر الزلط "الفينو" أغلى نسبيًا من الزلط الكبير بسبب دقة استخداماته في التشطيبات.

سعر الزلط اليوم

سعر الرمل اليوم

سجل سعر متر الرمل اليوم حوالي 100 جنيه إلى 150 جنيهًا، مع اختلاف السعر حسب الموقع ونوعية الرمل المطلوبة.

سعر الرمل اليوم

أسعار الطوب الأحمر اليوم في مصر

الطوب الأحمر مقاس 20×20×40 سم:

سجل سعر الألف طوبة حوالي 8,000 جنيه.

الطوب الأحمر مقاس 25×12×6.5 سم (الطفلي):

تراوح سعر الألف طوبة بين 1,200 جنيه و1,500 جنيه، حسب الجودة وموقع التوريد.

أسعار الطوب الأحمر

الطوب الأحمر المصمت (مقاس 25×12×6.5 سم):

وصل سعر الألف طوبة إلى حوالي 1,800 جنيه.

وتتأثر أسعار مواد البناء بشكل مباشر بتغيرات العرض والطلب وأسعار المواد الخام عالميًا. يُنصح دائمًا بمراجعة الأسعار بشكل دوري قبل اتخاذ قرارات الشراء.

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